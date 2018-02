En time i en særlige 2. klasse på Holmeagerskolen, hvor fire børn med autisme er inkluderet i klassen. Alle trives og lærer lige så meget som almindelige klasser, viser undersøgelser. PR-foto

Her får børn med autisme succes i almindelig skoleklasse

Vestegnen - 22. februar 2018 kl. 12:25

Holmeagerskolen i Greve kommune har de seneste to år inkluderet fire børn med autismespektrum-forstyrrelser i en helt almindelig folkeskoleklasse med 24 børn.

De fire børn har brug for så meget støtte, at de ellers skulle gå i en specialklasse, men det er alligevel lykkes at skabe en klasse, hvor samtlige børn både trives og lærer på lige fod med andre klasser.

Opskriften hedder co-teaching, og den betyder, at hele klassen bliver undervist af både en lærer og en ressourceperson med specialpædagogisk viden, tilsat tæt sparring og rådgivning fra fagfolk i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR.

Børnene startede i 0 klasse og går nu i 2. klasse. De er blevet fulgt tæt, og både lærere og forældre er glade for forløbet. Forældrene Anne og Michael Ristorp Kraufeldt siger blandt andet:

»Det kan være svært for vores søn at sige fra - og det er heller ikke altid lige nemt at forstå signalerne fra andre børn, når man har en autisme-forstyrrelse. Men vi oplever fuld inklusion af vores barn. Og vi oplever forståelse, når vi og vores søn viser særlige behov for eksempel til at få en pause fra den store klasse engang imellem og til at håndtere nogle svære sociale situationer,« siger de.

Den almindelig børnehaveklasseleder i 0 klasse, Camilla Forsberg er så tilfreds med forløbet, at hun gerne ville gøre det igen:

»Jeg gik ellers hele sommeren og var bekymret og nervøs for, hvordan det skulle gå, for jeg har aldrig arbejdet med børn med autismespektrum-forstyrrelser. Men efter et år med co-teaching vil jeg rigtig gerne starte igen med nye børn. Co-teaching virker,« siger hun.

På baggrund af disse gode erfaringer er der startet endnu en Co-teachingklasse på Holmeagerskolen.