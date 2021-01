Der er lagt op til to ambulancebaser på Vestegnen.

Artiklen: Her får ambulancerne base

I langt de fleste tilfælde er det en ambulance fra Falck, der rykker ud på Vestegnen, når der er brug for hurtig hjælp i forbindelse med trafikuheld, akut sygdom og andet.

Det er Region Hovedstadens akutberedskab, der har ansvaret for ambulancekørslen, mens Falck har kontrakt på driften på store dele af Vestegnen, men Hovedstadens Beredskab kan også opleves på Vestegnen.

Det er nemlig sådan, at Region Hovedstaden har delt den samlede kontrakt i delaftaler, der hver udgør et antal ambulanceberedskaber. Det er til gengæld lidt mere flydende, hvor disse ambulancer kører - så fx i Hvidovre kan man møde ambulancer fra både Falck og fra Hovedstadens Beredskab.

I princippet handler kontrakterne om, at henholdsvis Falck og Hovedstadens Beredskab skal drive et antal ambulanceberedskaber, med base i henholdsvis Taastrup og Hvidovre.

Ambulancekørslen skal nu i udbud. Det sker med en plan om, at det fremover skal være Region Hovedstaden, som stiller ambulancebaserne til rådighed for de operatører, som skal stå for ambulancekørslen.