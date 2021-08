Region Hovedstaden sender vaccinationsteam ud på samtlige uddannelsessteder i regionen, så de unge mellem 15 og 30 år får et nemt tilbud om vaccination.

Her får alle uddannelsessteder tilbud om vaccine

Vestegnen - 19. august 2021 kl. 06:04

De næste uger vil alle ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Region Hovedstaden få et tilbud om at få besøg af et udkørende vaccinationsteam.

De fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet har besluttet, at der skal gøres en ekstra indsats for at tilbyde de unge i alderen 15 til 30 år en vaccination.

'Kan godt forstå, de unge har travlt' - Vaccination er frivilligt, men nu kommer vi helt ud til de unge, så de bare skal stille sig i kø og få et stik i armen, hvis de ønsker at blive vaccineret. Det har været ferie og mange har ikke lige har fået bestilt tid. Jeg kan virkelig godt forstå, at de unge har travlt med at komme ud og indhente alt det, de gik glip af under corona, så det her er bare en hjælpende hånd, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Alle får besøg De ca. 250 uddannelsessteder i Region Hovedstaden bliver kontaktet med en tid og dato til lokal vaccination inden udgangen af uge 36.

- Akutberedskabet, der står for denne kæmpe store opgave, vil prioritere indsatsen, så de områder, hvor færrest er vaccineret, kommer først. De udkørende vaccineteams vil tilbyde vaccination til alle - elever, personale og andre i nærområdet, siger Lars Gaardhøj (S).

Regionen sørger for vacciner, personale og observation - uddannelsesstederne skal stille lokaler til rådighed efter nærmere aftale.