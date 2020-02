Kommunalbestyrelsen i Brøndby har vedtaget vision og fokuspunkter for Sportsbyen Brøndby.

Her er visionen for Sportsbyen

Vestegnen - 27. februar 2020

Drømmen om Sportsbyen i Brøndby er kommet et skridt tættere på. På kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften vedtog politikerne vision, fokusområder og målsætninger for Sportsbyen.

Dermed er der sat tydelig retning for, hvordan området omkring Brøndby Stadion både bliver et attraktivt samlingspunkt for førende sportsorganisationer og kan booste sport og bevægelse for borgere i Brøndby.

- Vi står ved begyndelsen af en lang, spændende rejse, der med tiden vil betyde, at vi får et grønt og indbydende område omkring vores stadion. Brøndby er allerede hjemsted for mange af landets førende sportsorganisationer og med en Sportsby Brøndby, der vil være en magnet for endnu flere, kan vi virkelig skabe et unikt sportsmiljø midt i byen, fortæller borgmester Kent Magelund.

Ud over vision for Sportsbyen i Brøndby har kommunalbestyrelsen også godkendt en række principper for udviklingen af området, som viser, hvordan fremtidens Sportsby i Brøndby fysisk kan tage sig ud. Og det vil være noget, der kan ses som tydelige ændringer i området.

- Sammen med kompetente rådgivere har vi også taget hul på, hvordan området kan ændre karakter. Vi drømmer om, at fremtidens Sportsby Brøndby bliver et aktivt samlingssted for Brøndbys borgere, hvor man ikke kan lade være med at bevæge sig - fordi området indbyder til det. Derfor kigger vi på fx at gøre det store parkeringsområde foran stadion grønnere og på at skabe nogle aktive byrum, hvor man har lyst til at lege og bevæge sig, siger Kent Magelund.

En foranalyse viser også, at der er mulighed for at bygge op til 20.000 nye etagekvadratmeter i området.

Visionen og målsætningerne er blandt andet blevet til efter møde med Sportsbyens interessenter og aktører. Nu skal der udformes en udviklingsplan for området, der forventes færdig i løbet af 2020.