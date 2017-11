Her er oddsene: De sikre borgmestre

Hvis man spiller på, at Helle Adelborg fortsætter som borgmester i Hvidovre, så giver det i følge spilleselskabet NordicBet pengene 1,15 gange tilbage.

Vestegnen - 18. november 2017 kl. 09:46 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke noget at vinde ved at sætte sine penge på borgmestrene i fx Rødovre, Ishøj og Vallensbæk. Så er det bedre at satse i Hvidovre, Greve og Glostrup.

Man kan efterhånden spille på de fleste ting - og nu også på resultatet af kommunalvalgene i de enkelte kommuner.

Det er spilleselskabet NordicBet, der har sat odds på genvalg af borgmestrene i de ti kommuner i Søndagsavisen Vestegnens område. Og der er ikke meget at komme efter i syv af de ti kommuner. Her forventer NordicBet, at den nuværende borgmester bliver genvalgt.

Oddsene på, at borgmesteren efter valget tirsdag den 21. november hedder Michael Ziegler i Høje-Taastrup, Steen Christiansen i Albertslund, Erik Nielsen i Rødovre, Kent Magelund i Brøndby, Henrik Rasmussen i Vallensbæk, Ole Bjørstorp i Ishøj og Niels Hörup i Solrød, ligger alle sammen på mellem 1,03 og 1,04. Det giver kort sagt ikke nogen nævneværdig gevinst at spille på, at disse borgmestre fortsætter.

Så er der i følge NordicBet mere spænding i Hvidovre, Glostrup og Greve.

I Hvidovre giver det pengene 1,15 gange igen, hvis borgmester Helle Adelborg (S) fortsætter, mens man får pengene 7,5 gange igen, hvis Mikkel Dencker (DF) kan indtage borgmesterkontoret på Hvidovre Rådhus. Det er i øvrigt samme odds, der er på Arne Bech fra Hvidovrelisten.

I Glostrup er der sats odds 1,30 på, at John Engelhardt (V) fortsætter, mens der er sat odds 3,55 på Lisa Ward (S).

Det giver 1,15 gange pengene tilbage at spille på Greves nuværende borgmester, Pernille Beckmann (V). Der er sat odds 5,5 på Liselott Blixt (DF) og odds 12,00 på Niclas Bekker Poulsen (S).

Generelt tegner NordicBet et politisk Vestegns-kort, som meget ligner det nuværende. Der er dog en usikkerhed:

»Kommunalvalg kan være en ganske svær størrelse at forudsige, fordi de ofte er præget af lokale dagsordener og studehandler i kulissen,« lyder det fra Thomas Holm, der er pressechef i NordicBet.