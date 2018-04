Her er det svært at få afslag i prisen

Se billedserie Der er stor forskel på, alt efter kommune, hvor mange hushandler, der afsluttes med et afslag i købsprisen. Foto: Martin Sørensen

Vestegnen - 28. april 2018 kl. 14:39 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glostrup er det sted i landet, hvor det er sværest at få nedslag i prisen ved en hushandel.

Der er kæmpe stor forskel fra kommune til kommune, hvor ofte en huskøber får nedslag i prisen.

Boligsiden.dk har undersøgt, hvor mange hushandler, der i første kvartal af 2018 er endt med henholdsvis et afslag i prisen eller et salg over den udbudte pris. Undersøgelsen placerer Glostrup som den kommune i hele landet, hvor der gives færrest afslag i prisen.

For mange huskøbere -og sælgere, er det almindelig med afslag i en eller anden størrelsesorden. Der er dog store forskelle fra den ene kommune til den anden - også i Søndagsavisen Vestegnens område.

Glostrup er altså det sted, hvor færrest hushandler ender i et afslag. I den anden ende af listen ligger Brøndby, hvor 73,8 procent af hussalgene ender i et afslag. På landsplan endte 69,7 procent af samtlige hushandler med afslag i prisen.

Selvom tallet kan lyde højt, er det faktisk historisk lavt. Siden Boligsiden.dk i 2009 begyndte at opgøre nedslag i prisen, har tallet aldrig været lavere. Det er altså blevet væsentligt sværere for købere at få rabat.

»Der er sammenhæng mellem de kommuner, der har længst salgstid og de kommuner, hvor flest får nedslag i prisen. Det er jo i disse områder, at køberne står stærkest, og sælger er mere tilbøjelig til at reducere prisen,« forklarer Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

»Kommunerne, hvor færrest opnår rabat, er også blandt dem, hvor det går allerhurtigst med at sælge. Når der er gang i markedet, er sælgerne mere optimistiske, og hvis det ikke er den første interesserede, der ender med at købe, er det nok den næste. Derfor er det ofte ikke nødvendigt at give afslag,« siger Birgit Daetz.

Nedslag i lokale hussalgspriser Her er, kommune for kommune, tallene for, hvor mange hushandler i 1. kvartal af 2018, der endte med nedslag i prisen / og hvor mange, der endte med et salg over den udbudte pris.

Albertslund: 52,0 % / 10,0 %

Brøndby: 73,8 % / 2,4 %

Glostrup: 39,5 % / 18,4 %

Greve: 71,3 % / 4,0 %

Hvidovre: 49,1 % / 8,8 %

Høje-Taastrup: 68,4 % / 9,5 %

Ishøj: 77,8 % / 3,7 %

Rødovre: 56,7 % / 26,7 %

Solrød: 50,9 % / 14,5 %

Vallensbæk: 73,3 % / 3,3 %