Her er der skabt flest nye jobs

- Folk grinede af mig, da jeg for ti år siden sagde, at Vallensbæk også skulle være en erhvervskommune. Vi har i lang tid arbejdet for at opfylde en vision om, at gøre plads til mere erhverv, og det er i høj grad lykkedes. Jeg er stolt over, at Vallensbæk nu også er en erhvervskommune, siger borgmester Henrik Rasmussen.