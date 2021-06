Se billedserie Centerchef Mette Søndergaard ses her sammen med ungerådgiverne Katrin Sennov og Sophie Amalie Rostgaard, Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Her er der altid nogen at tale med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er der altid nogen at tale med

Vestegnen - 24. juni 2021 kl. 18:09 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Mange af de unge, der kommer i Headspace i Hvidovre, Rødovre og Albertslund, er meget opsatte på, ikke er at gøre deres forældre eller venner kede af det. Derfor går de ofte alene med svære tanker og følelser.

- De vil ikke belemre deres forældre med problemerne. Derfor kommer de her hos os, hvor de får et rum til at sige højt, hvordan de har det, siger Mette Søndergaard, som er leder af Headspace i de tre vestegnskommuner.

Hun fortæller, at mistrivslen blandt unge mellem 16 og 24 år er stigende.

- Hvis vi ser på tallene fra Sundhedsprofilen, viser det sig, at andelen af unge 16-24-årige, der har dårligt mentalt helbred er steget fra 12 procent i 2010 til 18,3 procent i 2017. Blandt pigerne er det hele 23,8 procent, der har dårligt mentalt helbred, fortæller Mette Søndergaard.(Sundhedsprofilen er resultatet af undersøgelser udført af regionerne, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet, red.). Headspace er sat i verden for at hjælpe de unge, der har det svært, og organisationen har 26 centre rundt omkring i landet og tre af dem ligger på Vestegnen. Selvom der ikke ligger et Headspace i den kommune, hvor man bor, kan man sagtens tage hen til det i nabokommunen. Man kan også chatte med Headspace eller få en videosamtale, hvis man ikke vil møde op fysisk i et af centrene.

Headspaces slogan er 'Nogen at tale med', og sætningen indrammer præcis, hvad det er, centrene tilbyder.

Håndtering af hverdagen I den seneste tid har mange af henvendelserne handlet om, at det er svært at komme tilbage i skole efter den lange nedlukning.

- Håndtering af hverdagen er noget af det, vi hyppigst taler med de unge om. I øjeblikket handler det blandt andet om at komme tilbage til klassefællesskabet. Men også konflikter med venner er der mange, der gerne vil tale med os om, siger Mette Søndergaard.

Hun pointerer, at der også er tungere samtaler og i den seneste tid er det især, i centret i Rødovre, unge med tunge problemer har bedt om hjælp.

- Dem der havde det svært før nedlukningen, har fået det værre. Vi har en del unge med tungere problemstillinger, såsom selvskade og selvmordstanker. Der kommer også unge, der er ensomme, siger Mette Søndergaard.

Og hun understreger, at Headspace har ressourcer til det hele. - Intet er for stort eller småt til, at man kan komme og tale med os om det, siger hun.

Fakta om Headspace på Vestegnen - Headspace er for alle børn og unge mellem 12 og 25 år.



- I tre kommuner på Vestegnen ligger der et Headspace:

- Albertslund: Vognporten 3, 2620 Albertslund

- Hvidovre: Hvidovrevej 253, B, 1, 2650 Hvidovre

- Rødovre: Ovrevej 1, 2610 Rødovre



- Man kan møde op fysisk i centrene, også selvom man ikke bor i kommunen.



- Der er også mulighed for at chatte eller have en videosamtale på headspace.dk



- Der er brug for flere frivillige i centrene på Vestegnen. Kontakt Headspace, hvis du er interesseret. Find kontaktoplysninger på headspace.dk Artiklen fortsætter under faktaboksen

Første skridt er svært For mange er det svært at tage det første skridt ind ad døren hos Headspace.

- De skal ofte tage mod til sig, men når de først er kommet ind, bliver de tilbudt et rum, hvor de er i fokus, siger Mette Søndergaard.

Det er hovedsageligt frivillige, som er uddannet i samtaleteknik, de unge bliver mødt af. Hvis den unge har problemer, der kræver en anden form for hjælp, er Headspace klar til finde frem til det rigtige sted.

- Hvis det er unge med tungere problemstillinger, tager vi gerne med til lægen eller på psykiatrisk skadestue. For det kan være rart at have en med ved sin side, forklarer Mette Søndergaard og tilføjer:

- Vi tager altid udgangspunkt i den unge, og vi samarbejder blandt andet med kommunerne, regionen og andre civilsamfundstilbud og kan også henvise til deres tilbud, hvis det er hensigtsmæssigt.

Mangler frivillige De fleste frivillige er meget glade for at være tilknyttet Headspace, fordi de føler, at de gør en stor forskel i de unges liv. Hvis man har lyst til at være frivillig i Headspace, er der i øjeblikket brug for flere gode kræfter, siger Mette Søndergaard.

Man kan komme ind direkte fra gaden, hvis man har brug for at tale med nogen. Foto: Kenn Thomsen Artiklen fortsætter under billedet

- Vi mangler frivillige i alle tre centre, og hvis man har lyst til at arbejde her, er man meget velkommen til at sende en ansøgning og så bliver man kaldt ind til en samtale.

Det er ikke afgørende, hvilken uddannelsesbaggrund man har, det vigtigste er, at man er nysgerrig og kan lægge sine forforståelser fra sig. Vi sørger for oplæringsforløb og en introuddannelse, siger Mette Søndergaard.

Når man arbejder i Headspace, lytter man til meget sårbare unge, og derfor kan det være nødvendigt med supervision for de frivillige efter samtalerne, og det sørger Headspace også for.

De yngste frivillige er i 20'erne, og de ældste er pensionister. Der er brug for folk i alle aldre, siger Mette Søndergaard.

- Når det er ældre frivillige, der møder de unge, er der en stor erfaring at spille på, og det skaber ofte en god ro i samtalerummet. Vi har en ret mangfoldig frivilliggruppe, og det er en af vores styrker, siger headspace-lederen.

Selv har Mette Søndergaard været centerchef siden 2016 i Rødovre og i 2017 blev hun også leder af centrene i Hvidovre og Albertslund.

- Jeg er uddannet psykolog og har altid beskæftiget mig meget med unge, og det er et virkelig meningsfyldt arbejde, hvor vi får lov til at give unge en hjælpende hånd. Det er livsbekræftende at være vidne til, hvilken tillid unge udviser os og hvor modige de er, når de rækker ud efter hjælp, slutter Mette Søndergaard.