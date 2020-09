Her er de særligt hårdt ramt af coronasmitte

Professor Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital giver gode råd.

Vestegnen - 25. september 2020 kl. 06:35 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegns-kommunerne er nogle af landets hårdest ramte, når det handler om antallet af Covid-19-smittede. Hvad er forklaringen - og hvad kan den enkelte gøre?

Ishøj ligger højest, når man ser på antallet af smittede per 100.000 borgere. Set over de seneste syv dage ligger dette tal på 201 i Ishøj - det højeste på Vestegnen og på landsplan. Ishøj får følgeskab af Vallensbæk, Brøndby og Rødovre. Bedst på Vestegnen ligger Glostrup med 100 smittede per 100.000 borgere.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

Her er tallene Tallene for Vestegns-kommunerne er disse - hvor det første tal angiver antallet af smittede per 100.000 borgere, og det andet tal er det egentlige antal smittede, begge dele set over de seneste syv dage, hvor de seneste data er fra torsdag den 24. september. Sundhedsmyndighederne har en såkaldt bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 borgere.

Ishøj: 201 / 46

Vallensbæk: 181 / 30

Brøndby: 177 / 62

Rødovre: 165 / 67

Hvidovre: 165 / 88

Høje-Taastrup: 158 / 80

Albertslund: 112 / 31

Glostrup: 100 / 23

De unge fylder Ifølge Thomas Benfield, der er professor på den infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital, så kan der være flere årsager til, at Vestegns-kommunerne fortsat ligger højt i smittetal.

- Der er familier, hvor man bor sammen på tværs af generationer på relativ lille plads, og det kan give mere smitte. Og der kan være en tradition for selv at passe syge familiemedlemmer. Her kunne man godt opfordre til selvisolering i højere grad, og er der ikke mulighed for det i hjemmet, så stiller myndighederne jo faciliteter til rådighed, siger Thomas Benfield.

En anden gruppe, der aktuelt fylder i statistikken, er de unge/yngre.

- De har et socialt behov, som i visse tilfælde trumfer de almindelige retningslinjer. Og det er nok lidt svært at sige, at de skal lade være med at holde fester hele tiden.

- De unge og yngre kommer oftest relativ let gennem et sygdomsforløb, eller får slet ikke symptomer. Til gengæld kan de smitte andre, og det, tror jeg, er sket her på det seneste, hvor der har været mange familiefester, fordi fx konfirmationer og bryllupper blev udsat i foråret. I sådanne situationer kunne man godt forklare de unge og yngre deltagere, hvad de skal være opmærksomme på for ikke at smitte andre, siger Thomas Benfield.

Der er også flere unge/yngre personer indlagt med coronavirus på blandt andet Hvidovre Hospital. Det er der dog også en anden forklaring på.

- I dag har vi på hospitalet kapacitet til at indlægge de unge/yngre og observere dem nogle dage, inden de kommer hjem. I foråret havde vi ikke den samme kapacitet, forklarer Thomas Benfield.

Generelt fylder de ældre i øjeblikket mindre. Det skyldes ifølge Thomas Benfield, at de ældre hele tiden har taget corona meget alvorligt, og fortsat gør det.

Kun én i familien skal ud at handle De fleste kan efterhånden de gode råd mod coronasmitte i søvne - vask og sprit hænder, hold afstand og begræns fysisk kontakt, bær mundbind når det ikke er muligt at holde fysisk afstand, nys og host i albuen, bliv hjemme ved sygdom. Og så skal man naturligvis følge de retningslinjer, som myndighederne udstikker, blandt andet om forsamlinger og brug af mundbind.

Kan man gøre andet og mere i dagligdagen? Skal man lave om på sine daglige vaner, fx indkøb?

Det er et både ja og nej fra Thomas Benfield.

- Man skal handle, når man har brug for det. Hvis det kan lade sig gøre, så kan man samle sine indkøb til fx en gang om ugen, og så måske gøre det på tidspunkter, hvor der ikke er så mange i butikkerne. Et godt råd er i hvert fald, at man handler alene, altså ikke tager flere fra husstanden med. Det skaber plads i butikkerne, siger Thomas Benfield.