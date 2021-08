Her ses Aktivitetscentrets tre ansatte samt formand og sekretær i Centerrådet foran en af velkomstavlerne i cafeen. Bagerst fra venstre Jeanne Møbius, Lone Grannon, Bjarne Knudsen. Forrest fra venstre Janni Frandsen og Flemming Hein Andersen.

Her er brugerne primus motor

Vestegnen - 22. august 2021 kl. 06:22 Kontakt redaktionen

Blot fordi helbredet eller alderen ikke gør det muligt at varetage et betalt arbejde, så vil de fleste af os gerne blive ved med at vise, at vi duer til noget. Vi mennesker vil ikke, og skal ikke, sættes i bås. Det ved de hos Aktvitetscentret i Glostrup Kommune.

Til trods for at der, i virusfri tider, hver uge er mere end 600 borgere igennem kommunens Aktivitetscenter for seniorer 60+ og førtidspensionister på Sydvestvej, er der kun én fuldtidsansat og to halvtidsansatte i flexjob på lønningslisten. Aktivitetscentrets brugere er nemlig langt hen ad vejen selv primus motor på al undervisning, arrangementer og aktiviteter bag disken i cafeen og i køkkenet. Uden deres frivillige kræfter var der ganske enkelt ikke en så spændende og alsidig vifte af tilbud.

Det er rart at kunne yde Mange kommer ind ad døren for at nyde men ender efter nogen tid med også at yde - i større eller mindre grad. I bund og grund fordi de fleste trives bedst med, at nogen har brug for os, og fordi vores gerninger er med til at give identitet og tilhørsforhold.

- Borgernes ressourcer kan have stor værdi for andre. Folk, der ikke altid ses som et aktiv, har her i huset en mulighed for at blande sig og skabe værdi i nye rammer. Man kan udfolde sig og vise vejen for andre. De mange frivillige gerninger spreder sig som ringe i vandet og giver dønninger længere ud til andre befolkningsgrupper. Det er forunderligt at være leder for de ca. 80 frivillige glostrupborgere i centret, der så rundhåndet giver af deres tid og ressourcer til gavn for så mange. Det er i høj grad samfundssind. Kender du ikke allerede huset, så kom forbi og mærk stemningen, siger Aktivitetscentrets leder Lone Grannon.

Fakta om Glostrup Aktivitetscenter - Aktivitetscentrets nye program er på gaden slut august.

- Sæson 2021/22 starter i september.

- Du kan holde dig opdateret om centrets aktuelle åbningssituation og tilbud via hjemmesiden www.aktivitetscentretsydvestvej.dk.

- Du er også altid velkommen til at ringe på tlf. 4328 7019.