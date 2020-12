Se billedserie Borgmester Helle Adelborg overrakte Hvidovre Handicappris til William Thessen og hans mor Pia Thessen. William går på All Stars Junior holdet, og Pia Thessen er hans mor og en af holdets trænere.

Her er alle stjerner: Basketball-hold for børn med handicap hædres

Vestegnen - 08. december 2020

- I er et lokalt lokomotiv for handicapidrætten.

Sådan sagde Hvidovres borgmester Helle Adelborg, da Hvidovre Basket blev første modtager af den nye Hvidovre Handicappris.

Basketball-klubben får prisen for sit arbejde med et basketball-hold for børn og unge med særlige behov. Hvidovre Basket har haft det særlige All Stars Junior Hold i fire år - på holdet går børn og unge i alderen 7-18 år.

- På All Stars-holdet har I trænere fået skabt et hold med en struktur og nogle rutiner og metoder, der gør det muligt for børnene og de unge at træne og spille med på trods af forskellige udfordringer. Det er prisværdigt og forbilledligt, sagde borgmester Helle Adelborg ved prisoverrækkelsen på Hvidovre Rådhus.

Ikke færre end to af de fem indstillinger til Hvidovre Handicappris 2020, havde netop Hvidovre Basket som kandidat til prisen for klubbens rummelighed og arbejde med All Stars junior holdet.

- Det er trænerne på All Stars-holdet, der gør det muligt for min datter og for holdkammeraterne at dyrke motion og være en del af fællesskabet, og derfor fortjener de at få Hvidovre Kommunes Handicappris, hedder der blandt andet i den ene indstilling til handicapprisen.

Hvidovre Handicappris er oprettet på Hvidovre Handicapråds initiativ. Prisen gives til enkeltpersoner, foreninger, virksomheder eller organisationer, som gør noget særligt for at fremme levevilkår, livskvalitet og muligheden for deltagelse for borgere med handicap. Handicapprisen uddeles hvert andet år. Med prisen fulgte foruden et diplom, en gavecheck på 5.000 kroner, som skal bruges til spillertøj til All Stars holdet. Hvidovre Basket har netop startet et hold for voksne med særlige behov.

15-årige William Thessen og hans mor, Pia Thessen, der er en af All Stars holdets trænere, modtog prisen på vegne af de ti junior-spillere og deres fem trænere.

- Det er helt fantastisk, at vi modtager den her pris. Der er ikke ret mange tilbud, der matcher vores børn. Det kræver stor rummelighed og flere trænere omkring holdet. Derfor er det vildt fantastisk, at vi har det her hold, sagde en glad Pia Thessen.