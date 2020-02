Her bruger skoleeleverne bolden

Se billedserie Hjalte Andersen er et stort forsvarstalent og er allerede som 15-årig på kontrakt i Brøndby. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vestegnen - 23. februar 2020 kl. 14:37 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, at blikket er stift rettet mod en karriere som eliteidrætsudøver - men skolen skal passes.

- Jeg er nu ret pligtopfyldende, så det har aldrig været på tale - men jeg kender da godt reglerne om, at hvis man ikke afleverer sine stile og opgaver, så risikerer man at blive udelukket fra træning og kampe.

15-årige Hjalte Andersen går i 9. idrætsklasse på Brøndbyvester Skole - samtidig med han spiller på U16-landsholdet og er på kontrakt i Brøndby, hvor han spiller på U17-holdet.

De første idrætsklasser på Brøndbyvester Skole blev startet i 2014, og siden er det kun gået frem. I dag er der idrætsklasser på både 7., 8. og 9. klassetrin med tilsammen små 80 elever, og sportsgrenene omfatter lige nu fodbold for piger og drenge, håndbold, svømning, atletik, bordtennis og esport. 75-80 procent af eleverne kommer fra kommuner uden for Brøndby.

Skolen er vigtig Idrætsklasserne er et tilbud til elever, der er særligt idrætsaktive - blandt andet på eliteniveau. Her kan de unge kombinere skole og sport på højt niveau, blandt andet fordi der bliver taget hensyn til kampe og turneringer, træningslejre og landsholdssamlinger.

De unge kan i disse situationer blive fritaget for undervisning, og skolen har en forståelse for den opmærksomhed og tid, som sporten kræver.

På skoleskemaet er der desuden afsat to ugentlige morgentræninger, som klubberne står for.

Det er dog værd at understrege, at de unge skal følge med i skolen, skal aflevere deres opgaver og skal igennem helt samme pensum som alle andre i folkeskolen. Skolegangen er »bare« gjort mere fleksibel.

- Både vi og klubberne lægger stor vægt på, at de unge passer deres skole, og det sker da også i langt langt de fleste tilfælde. Hvis det ikke sker, så tager vi en snak med eleven, fortæller idrætskoordinator Frank Larsen på Brøndbyvester Skole.



"Truslen" er, at eleverne kan blive sanktioneret af klubben i forhold til træning eller kamp, hvis ikke de får indhentet skoleopgaverne. Og bare dét er et effektivt virkemiddel.

- Vi ved jo godt, at nogle af vores elever ikke har så meget andet i hovedet end deres sport, og i forhold til dem gør vi meget ud af at fortælle dem, at skole og uddannelse er lige så vigtig - en værdi, som klubberne bakker fuldt op om, tilføjer Frank Larsen.

Generelt er de unge i idrætsklasserne målrettede - både når det gælder skolegang og når det gælder deres sport.

Det ses også af, at eleverne fra idrætsklasserne næsten alle sammen erklæres for uddannelsesparate, og at karaktergennemsnittet ligger relativ højt - på trods af, at sporten fylder meget hos de enkelte elever.

- Når de klarer sig så godt, som tilfældet er, så tror jeg blandt andet det skyldes, at de er vant til at skulle være på og præstere. De tager så at sige indstillingen fra sporten med ind i skolen, siger Frank Larsen.

Forståelse for sportsudøvere For det store forsvarstalent Hjalte Andersen fylder fodbolden meget - i bogstaveligste forstand. Med seks ugentlige træningspas, kamp i weekenden, landskampe og samlinger, så skal der være struktur på skolearbejdet - og det går fint i hans tilfælde.

Han synes det er megafedt at gå i idrætsklasserne i Brøndby.

- Der er et godt socialt liv i klassen, og vi har et godt forhold til lærerne. Og så har vi en forståelse for hinanden, fordi vi allesammen dyrker sport. Så hvis man sidder og hænger lidt med hovedet, fordi man har tabt en kamp i weekenden, så kan både klassekammerater og lærere sætte sig ind i det. Vi har simpelthen respekt for hinanden.

Han roser også den fleksibilitet, der er i idrætsklasserne, når det gælder skolearbejdet.

- Fx skulle vi aflevere en projektopgave, mens jeg var af sted med landsholdet. Jeg kunne så via computer skrive på opgaven, sammen med min makker, som var hjemme i Brøndby, og han afleverede den så, da vi var færdige. Det var super at kunne passe begge dele, fortæller Hjalte.



Hjalte spiller enten midtstopper eller højre back - og er så god, at han - da han fyldte 15 år - med det samme kom på kontrakt i Brøndby, ligesom han er fast landsholdsspiller. Han drømmer om en professionel karriere - og allerhelst i Liverpool...

Foreløbig gælder det dog Brøndby og landsholdet, hvor den stærke forsvarsspiller altid giver sig fuldt ud til både træning og kamp.

Sideløbende venter mere uddannelse. Hjalte Andersen vil gerne på Brøndby Gymnasium, når han siger farvel til idrætsklassen på Brøndbyvester Skole.

Kan høre mere om idrætsklasser Hvis man er interesseret i at gå i en idrætsklasse på Brøndbyvester Skole - et tilbud for særligt idrætsaktive elever - så kan man komme til informationsmøde onsdag den 26. februar kl. 19 i hallen på Brøndbyvester Skole, der ligger på Tornehøj 5 i Brøndby.

Idrætskoordinator Frank Larsen vil fortælle om idrætsklasserne og om retningslinjerne for ansøgning og optagelse i forbindelse med skoleåret 2020/2021, og er klar til at svare på spørgsmål.

Ansøgningsfristen er i øvrigt den 9. marts.