Her bliver kursisterne løftet

Vestegnen HF & VUC har den næstbedste undervisningseffektivitet i hele landet - og den bedste i Østdanmark.

Vestegnen - 31. december 2019 kl. 14:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnen HF & VUC, der har afdelinger i Albertslund og Rødovre, er bedre til at løfte kursisternes karakterer end noget andet HF i Østdanmark

Hver dag arbejder Vestegnen HF & VUC på at højne niveauet blandt kursisterne. Arbejdet og kursisternes engagement har resulteret i en flot andenplads målt i undervisningseffektivitet blandet landets HF-udbydere.

Vestegnen HF & VUC har adresser på grænsen mellem Vallensbæk og Albertslund samt i en ny flot bygning i Rødovre. I alt knap 3.000 kursister er i uddannelse på Vestegnen HF & VUC i løbet af et år - i uddannelser som er tilrettelagt for voksne, fleksibelt og med mulighed for digital gennemførsel.

I januar holder Vestegenen HF & VUC informationsmøder for en masse unge mennesker, der skal til at vælge deres fremtidige uddannelsesvej. Men for de der allerede har valgt at tage en uddannelse hos Vestegnen HF & VUC, er der også grund til at begynde at sigte efter nye uddannelsesmål i livet.

- En investering i mit liv Den nationale opgørelse over alle HF-udbyderes undervisningseffekt viser opløftende tal. Vestegnen HF & VUC har den næstbedste undervisningseffektivitet i landet. På førstepladsen er Aarhus Gymnasium.

Den flotte placering er et resultat af hårdt arbejde og en lyst til at lære fra kursisternes side. Ann Karma Nielsen er en af de kursister, der virkelig har vist vilje og styrke i forhold til at tage sig en uddannelse og holde ved sin drøm.

- Det at tage en uddannelse handler om hvor det er man vil hen i livet. Min uddannelse er en investering i mit liv og med det mål at jeg får et arbejde der gør mig lykkelig, siger hun.

Ann er alenemor til to børn og har desuden kæmpet med sin ordblindhed. Hun oplever at hendes egen styrke, en tæt dialog med studievejlederne og opbakning fra lærerne, har medvirket til hendes positive resultater.

Vigtig samfundsopgave Samspillet mellem netop kursist, underviser og studievejleder er vigtig og afgørende for at sikre faglighed, motivation og engagement blandt kursisterne.

- Vi er meget stolte af, at vi ligger så flot. Men vi er egentlig ikke overraskede, for vi er vældigt optagede af, at uddanne folk med vidt forskellig baggrund, og når vi gør det, så løfter vi også mange fra tidligere dårligere karakterer til flotte eksamensresultater. Dette resultat viser meget fint, at VUC løfter en vigtig samfundsopgave, hvor vi gennem vores fleksible uddannelse i et voksent miljø skaber helt ekstraordinære resultater, siger direktør Tue Sanderhage.

- Med Østdanmarks bedste undervisningseffektivitet, glæder vi os allerede til at fortsætte det gode arbejde til næste optag, der begynder til januar. Her fortsætter vi nemlig arbejdet med at lave uddannelse, der på en gang er ambitiøs og virkelighedsnær med få lektier, tilføjer Tue Sanderhage.

Får ekstra power Ann Karma Nielsen forsætter også sin uddannelse hos Vestegen HF & VUC.

Hun færdiggjorde sin HF for ordblinde i sommers, men har et ønske om forsat at dygtiggøre og forbedre sig, inden hun til sommer vil søge ind på sit drømmestudie.

- Det er med øje for målet, der giver mig det ekstra power, fortæller hun.

Med det opfordrer hun også alle andre til at følge deres uddannelsesdrømme ved at holde fast, være disciplineret og målrettet.