Her blev indbrud ikke opklaret

Vestegnen - 01. juni 2019 kl. 06:39 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Vallensbæk blev der i 2018 begået 132 indbrud i boliger. Ikke et eneste blev opklaret. Generelt ligger Vestegnens Politi dog pænt i opklaringsprocent.

Antallet af indbrud i boliger er faldende. Og det skyldes nok ikke, at de kriminelle ryster i bukserne for at blive anholdt og sat i fængsel. Det er nemlig en yderst begrænset del af boligindbrud på Vestegnen, der opklares.

Det viser en opgørelse, som Bolius - Boligejernes Videncenter, har udarbejdet på grundlag af tal fra Danmarks Statistik.

Opgørelsen viser blandt andet, at der i Vallensbæk blev begået 132 bolig-indbrud i løbet af 2018. Ikke i ét eneste tilfælde lykkedes det Vestegnens Politi at sigte en mistænkt gerningsmand.

Også i Greve - hvor det er Midt- og Vestsjællands Politi, som er på vagt - ligger opklaringsprocenten lavt. I Greve blev der i 2018 begået 275 boligindbrud, og kun to af dem blev opklaret.

I en række af Vestegns-kommunerne ligger opklaringsprocenten dog højere end gennemsnittet både på landsplan og i Region Hovedstaden. Bedst ser tallene ud i Glostrup, hvor der i 2018 var 121 indbrud i boliger, og hvor 13 blev opklaret.

Hvorfor der er en relativ stor forskel på opklaringsprocenten i de enkelte kommuner, kan politiet ikke give en præcis forklaring på. Det kan være tilfældigheder, der spiller ind, for politiets indsats er den samme, uanset indbruddet sker i Vallensbæk eller i Glostrup, forklarer vicepolitiinspektør Claus Bardeleben fra Vestegnens Politi.

- Vi gør rigtig meget for at opklare indbrud, for det er en meget ubehagelig oplevelse for den enkelte borger at have indbrud. Det svære ved opklaring af indbrud er, at der sjældent er vidner, så vi er helt afhængig af tekniske spor, forklarer Claus Bardeleben.

I alle tilfælde rykker Vestegnens Politi ud til indbrud i boliger.

- Vi søger efter tekniske spor. Det kan være dna, fingeraftryk, trykmærker og andet, som kan bruges i efterforskningen. Vi samler simpelthen data sammen - blandt andet for at kunne foretage analyser, og for at have spor, som kan bruges i lignende eller andre sager. Og derfor kan det også godt ske, at nogle af indbruddene i Vallensbæk bliver opklaret - bare med forsinkelse, fordi vi på et senere tidspunkt får et dna-hit på en gerningsmand, siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben.

Han tilføjer, at opklaringsprocenten meget vel kan stige fremover, efterhånden som politifolkene bliver dygtigere og dygtigere til at finde dna-spor.

Vestegnens Politi har i øvrigt en indbrudsgruppe, hvor efterforskere arbejder systematisk med indbrudssagerne.

- På baggrund af data undersøger efterforskerne mønstre i indbruddene. Det gælder geografisk, indbrudsmetode, stjålne effekter mm - alt sammen elementer, der kan hjælpe i efterforskningen, siger Claus Bardeleben.

Indbrud på Vestegnen Tallene viser, kommune for kommune, hvor mange indbrud der blev begået i 2018 i boliger / hvor mange, der blev opklaret / hvad opklaringsprocenten var.

Glostrup: 121 / 13 / 10,7 %

Albertslund: 89 / 7 / 7,9 %

Brøndby: 188 / 14 / 7,4 %

Rødovre: 203 / 15 / 7,4 %

Hvidovre: 429 / 27 / 6,3 %

Ishøj: 75 / 3 / 4,0 %

Greve: 275 / 2 / 0,7 %

Vallensbæk: 132 / 0 / 0,0 %

Region H: 9.168 / 502 / 5,5 %

Hele landet: 29.015 / 1.980 / 6,8 %