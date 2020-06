Her blev de gamle dieselbiler skrottet

Hvidovre ligger i top med skrotning af gamle dieselbiler.

Mindre forurening og 5.000 kroner på kontoen. Udsigten til en forhøjet skrotpræmie for at skrotte den gamle, forurenende dieselbil har fået hundredevis af bilejere på Vestegnen til at sende deres gamle øse på pension.

Helt i top ligger Hvidovre, hvor 436 bilejere valgte at skrotte deres gamle dieselbiler. Til gengæld er der ikke registreret nogle skrotninger i Brøndby og Rødovre.

Udsigten til at få 5.000 kroner for den gamle dieselbil fristede rigtig mange bilejere på Vestegnen, da Miljøstyrelsen i februar 2020 genåbnede den særlige pulje med adgang til en forhøjet skrotningsgodtgørelse for dieselbiler, der blev indregistreret første gang før 2006.

- Tusindvis af danske bilejere benyttede sig af muligheden for at få en forhøjet skrotningsgodtgørelse for deres ældre dieselbil, da puljen var åben sidst. Som forventet gjorde det sig også gældende denne gang efter genåbningen af puljen i februar, hvor vi i løbet af få uger udbetalte skrotpræmier til flere end 9.000 danskere, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Anne Elizabeth Kamstrup.

Puljen på 26 millioner kroner blev uddelt efter først-til-mølle i perioden 24. februar til 11. marts 2020.

Gamle dieselbiler forurener mest

Dieselpuljen blev relanceret for at sætte skub i skrotningen af de ældste og mest forurenende dieselbiler.

Og det er ikke tilfældigt, at det netop er dieselbiler indregistreret før 2006, der kunne få tilskud. Ældre dieselbiler er nemlig nogle af de største udledere af de sundhedsfarlige NOx-gasser og skadelige partikler. En dieselbil fra før 2006 udleder i gennemsnit cirka fire gange mere NOx og væsentlig flere partikler end en ny dieselbil.

- Hver gang en gammel dieselbil bliver skrottet, er det godt for miljøet. Derfor er det positivt, at så mange har benyttet sig af puljen. Det er et tegn på, at ordningen har virket efter hensigten, hvor en masse af de mest forurenende dieselbiler blev skrottet langt hurtigere, end de ellers ville, fortæller Anne Elizabeth Kamstrup.

På Vestegnen ligger Hvidovre i front med 436 skrotninger, mens Ishøj og Glostrup havde henholdsvis 141 og 102. I Albertslund var der 14 skrotninger, mens Miljøstyrelsen ikke har registreret skrotninger i Brøndby og Rødovre.