Her åbner livredderne badesæsonen

- Vi glæder os særligt meget i år til at åbne for badesæsonen efter en længere periode med restriktioner og ringe muligheder for at lege i vand. Strandene trækker traditionen tro rigtig mange til, når vejret viser sig fra sin gode side, og der er mange, som i lang tid har savnet at svømme og bade, mens svømmehallerne har været lukkede. Men nu er vores livreddere klar på strandene til at skabe tryghed for badegæsterne og hjælpe med gode baderåd, siger René Højer, programchef i TrygFonden.