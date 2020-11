Henter stor kapacitet på skoleområdet

Det bliver Gorm Bagger Andersen, der overtager roret som ny direktør i Glostrup. Her får han blandt andet ansvaret for Glostrup Skole, Glostrups kultur- og fritidsliv samt borgerservice og arbejdsmarked.

- Jeg er rigtig glad for at blive en del af en kommune, som er kendt for et godt arbejdsmiljø og en tæt dialog både op og ned samt ud og ind af organisationen. Jeg ser frem til sammen med kommunalbestyrelse, ledere, medarbejdere og borgere at udvikle Glostrup Kommune, så vi sammen skaber de gode resultater. Vi er der for borgerne, og vi løfter opgaverne sammen. Det glæder jeg mig til, siger Gorm Bagger Andersen.