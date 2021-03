Hent gratis kompost til haven

Der er gratis kompost til afhentning på genbrugsstationerne på Vestegnen netop nu.

Vestegnen - 20. marts 2021 kl. 06:36

Der er nu gratis kompost at hente på genbrugsstationerne på Vestegnen frem til 16. maj.

- Foråret er her endelig, og derfor uddeler vi igen gratis kompostmuld, så haveejerne kan få jord under neglene. I denne Coronatid er der stor interesse for havearbejdet, så vi er glade for at kunne hjælpe, siger udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrænding og fortæller, at der sidste år blev hentet 5.812 ton kompost fra genbrugsstationerne.

Bland med jord eller sand Den gratis kompost er lavet af have- og parkaffald, som er blevet komposteret hos Gemidan. Den er meget næringsrig og skal altid blandes med jord eller sand. For hvis man sår eller planter i den rene kompost, risikerer man at ødelægge planten og svide dens rødder.

- Ved at omsætte haveaffaldet til kompost genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen, siger Yvonne Amskov. - På den måde er vi med til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme råvarer, som for eksempel fosfor, der er en ressource, vi risikerer at få mangel på i fremtiden.

Hold afstand Kommer du på besøg på genbrugsstationen for at hente kompost, skal du huske at holde afstand til medarbejdere og andre besøgende og medbringe din egen skovl. For at undgå smittespredning med Covid-19 er alle skovle og koste nemlig fjernet.