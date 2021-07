Helteløb blandt hvide kitler

Når sommerferien rammer, fortsætter hverdagen på hospitalerne for de børn, der er indlagt. Legeheltene, der til daglig sørger for bevægelse og aktiv leg til de indlagte børn, holder dog ikke ferie. I sommerferien fortsætter den aktive leg for børnene nemlig, når Legeheltene inviterer til Helteløb i den kommende uge på Hvidovre Hospital.

Et frirum fra sygdom i ferien

Helteløbet er ikke et løb, der handler om at komme først. Det handler om at have det sjovt samtidig med at få bevæget hele kroppen. Når Legeheltene tager de indlagte børn med på Helteløb, skal børnene nemlig igennem en række bevægelsesaktiviteter. Måske byder ruten på, at man pludselig skal ned på alle fire og gå som en løve, eller også skal man hoppe som en kænguru. Formålet er at få børnene op af hospitalssengene og give dem et frirum fra sygdommen, udtaler Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden, der står bag Legeheltene: