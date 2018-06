Der er blevet afleveret 1,5 millioner dåser og flasker i Drop & Go i Rødovre Centrum i løbet af testperioden.

Helt vild pantrekord

De seneste tre måneder har Dansk Retursystem testet »Drop & Go« - en ny måde at aflevere pantflasker og dåser på - i Rødovre Centrum. Rekordmange har benyttet sig af den hurtigere måde at aflevere pant på, men i går lukkede Drop & Go, og det er der en god grund til.

Dansk Retursystem, der har base i Hedehusene, udvikler og tester løbende nye afleveringsmuligheder til forbrugerne. Drop & Go er en løsning, der tilgodeser de forbrugere, som skal af med mange emballager, og derfor har miljøvirksomheden valgt at teste det i marts, april og maj måned i Rødovre Centrum. I går var testperiodens sidste dag.

Drop & Go fungerer ved, at man hælder de tomme dåser og flasker ned i en sluse, hvorefter de bliver talt automatisk, og panten bliver udbetalt. Maskinen tæller op til 120 emballager i minuttet. Det er tre gange så hurtigt som flaskeautomater i butikkerne.

»Drop & Go er oprindeligt udviklet som en festivalløsning, men vi ønskede at teste systemet i det offentlige rum. Målet var at undersøge, om der var interesse for det blandt forbrugerne - om folk så at sige ville flytte sig efter det. Og det må man sige, de gerne vil,« fortæller Marlene Fris, som er markedsdirektør i Dansk Retursystem.

Faktisk var succesen så stor, at Drop & Go i Rødovre Centrum i perioden var det sted i landet, hvor der blev afleveret flest tomme pantflasker og -dåser. Den sidste weekend, hvor Drop & Go var åben, blev der afleveret 70.000 emballager. Og i alt blev der afleveret næsten 1,5 millioner tomme dåser og flasker i løbet af de tre måneder, systemet blev testet.

Nu lukker det igen, og det er der ifølge Marlene Fris en god grund til.

»Drop & Go er ikke designet til at være en permanent løsning, blandt andet fordi den er bemandet og dermed simpelthen for dyr. Det kan lade sig gøre på en festival i en uges tid, men ikke ellers. Men vi har set, at behovet for den her type afleveringssystem er der - så vi tager de gode erfaringer og tilbagemeldinger med retur til vores udviklingsafdeling, hvor vi hele tiden arbejder på at gøre det lettere og hurtigere for danskerne at aflevere tomme emballager.«

I løbet af efteråret bliver det besluttet, om Drop & Go kan udvikles til at blive en permanent løsning. Og hvad skal der så ske med den i mellemtiden? Det har Marlene Fris svaret på:

»Nu skal Drop & Go tilbage, hvor den er tiltænkt. På sommerens festivaller.«