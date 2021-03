Se billedserie Brøndbyskovens nye bålplads er anlagt på Festpladsen, ghvor der også er en legeplads, de små kan lege på, mens de voksne hygger om bålet. Foto: Pernille Rohde

Helt ny bålplads i Brøndbyskoven

Vestegnen - 21. marts 2021 kl. 15:38 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

I øjeblikket er naturen et meget populært udflugtsmål og det mærker man på Brøndby Naturskole.

Naturvejleder Anders Tersløv Jørgensen fortæller, at der er stor aktivitet i de grønne områder i Brøndby, blandt andet i Brøndbyskoven.

Det er dog ikke nyt, at mange holder af at gå tur i Brøndbyskoven, for skoven, som er kommunal, er i dag den næst mest besøgte skov i landet i forhold til areal.

Der er dog en nyhed i skoven, det er nemlig blevet muligt at lave bål ved en helt ny bålplads, som Brøndby Kommune har anlagt.

- Hidtil har det ikke kunnet lade sig gøre, at lave bål i skoven, men fordi vi har fået flere henvendelser fra borgere, der ønskede at lave bål, er der nu blevet anlagt en bålplads på Festpladsen i skoven. Der er endnu ikke kommet skilte op, men det kommer der snart, så ingen er i tvívl om, hvordan man skal bruge pladsen, fortæller Anders Tersløv Jørgensen.

Ilden skal slukkes

Han oplyser, at det kun er tilladt at tænde åben ild på selve bålpladsen og at man ikke må forlade bålet, før ilden er helt slukket.

- Man kan eventuelt sprede gløderne lidt, når bålet er ved at være brændt ud. Så slukkes ilden hurtigere. Alternativt kan man bruge vand til at slukke ilden med, siger han.

Medbring brænde

Man skal som udgangspunkt selv medbringe brænde til bålet, men det er tilladt at sanke løse grene fra skovbunden og bruge dem på bålet. Når man er færdig på bålpladsen, skal man rydde grundigt op efter sig og fjerne alt affald.

I Brøndby er der fem bålpladser mere til rådighed. Den ene er placeret ved middelalderlandsbyens shelterplads vest for selve landsbyen og den anden i shelteret i den grønne kile ved landsbyen.

Naturskolen lige syd for Brøndbyskoven råder også over tre bålpladser, som gæster også gerne må benytte. I hverdagene er de dog ofte i brug, fordi der kommer skoleklasser og daginstitutioner på skolen. Men i weekenderne kan det ofte lade sig gøre at benytte bålpladserne.

Ved de fem bålpladser i middelalderlandsbyen og på Naturskolen gælder de samme regler som ved den nye bålplads. Dog må man ikke sanke brænde her, men skal selv medbringe det.