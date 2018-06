Send til din ven. X Artiklen: Hele livet på Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hele livet på Vestegnen

Vestegnen - 10. juni 2018 kl. 06:53 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Hun har boet hele livet på Vestegnen - men fokus og perspektiv har ændret sig med årene. Her er hendes indlæg:

Når man har boet på Vestegnen hele livet, så er der visse perspektiver og fokus, som flytter sig. Gennem tiderne så spiller det at høre hjemme på Vestegnen en ret så stor rolle. Det gode ved at bo på Vestegnen hele livet er, at dette skiftende perspektiv ikke er helt fremmed for mig.

Som barn handlede det med at bo på Vestegnen mest om at finde de rigtig gode legepladser - og ikke rende ind i en gruppe af de store drenge. Det handlede om at gå i den lokale skole og skabe venner. Om at kunne cykle til stranden og skøjte i den lokale hal om vinteren.

Som ung skulle jeg vælge videreuddannelse og her var fokus på et sted, der ikke var så langt væk. Helst et sted, hvor jeg kunne komme til med cykel eller det offentlige. Helst også et sted på Vestegnen, som jeg kendte så godt. Det kan ikke altid lade sig gøre og derfor har jeg i perioder været pendler. Jeg har aldrig haft udlængsel fra Vestegnen, trods jeg havde temmelig lang transporttid til mit studie. Når man fra barnsben har været vant til at pendle, så er det med en times transport ikke spor skræmmende.

Som voksen flyttede jeg et par gange og her handlede det om at finde et sted, som ikke var så fremmed. Altså bare et sted på Vestegnen. Det med at vælge et sted at bo er jo en stor beslutning. Ofte involverer den også en stor økonomisk byrde, så presset for at vælge rigtigt er ikke helt lille. Alligevel er der rigtig mange steder på Vestegnen, som føles som hjem.

Men så er det, at perspektivet ændrer sig lidt igen. Når man får børn, ser man efter en god lokal institution, legepladserne og de grønne områder. Senere i livet skal børnene så i skole. Nogenlunde samtidig er der måske også én af ens bedsteforældre, som skal flytte i beskyttet bolig eller på plejehjem. Derfor er både livets begyndelse og slutning noget, der optager meget fokus i det voksne liv.

Jeg kender på forhånd både det fysiske område her på Vestegnen. Samt de skoler, institutioner, boligområder, plejehjem mv., som jeg har haft brug for gennem livet. Meget er nyt, men alligevel velkendt. Derfor er skiftende fokus gennem livet ikke så skræmmende. Netop fordi fundamentet for alle valg bygger på et langt liv på Vestegnen.

