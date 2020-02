En far og søn fra Brøndby er blevet dømt i en større narkosag.

Hel familie anklaget i narkosag: Far og søn dømt

Vestegnen - 05. februar 2020 kl. 14:34 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 49-årig far og hans 22-årige søn er begge to blevet idømt fire og et halvt års ubetinget fængsel for besiddelse af narko med henblik på videresalg.

De to mænd er begge fra Brøndby. Den 22-årige mand modtog sin dom, mens den 49-årige mand tog betænkningstid med hensyn til en eventuel anke.

Moren i familien var også tiltalt, men hun blev frifundet. Retten i Glostrup vurderede ikke, at hun havde spillet en aktiv rolle.

Det hele startede med, at Vestegnens Politi modtog et tip om narko. Den videre efterforskning gjorde, at Vestegnens Politi i juli sidste år ransagede familiens hus i Brøndby. Her blev der blandt andet fundet 1150 gram kokain og et beløb på 154.400 kroner.

Far, søn og mor blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi har siden rejst tiltale mod familien for at have opbevaret kokainen med henblik på videresalg, og for at være i besiddelse af pengebeløbet, der ifølge anklagen stammede fra forudgående salg af kokain.

Mens far og søn altså blev dømt, så blev moren frikendt. Retten i Glostrup vurderede, at hun nok havde kendskab til, hvad der foregik, men ikke deltog aktivt.

Det kom i øvrigt under sagen frem, at en benzintank i Vallensbæk angiveligt skulle have fungeret som et sted, hvor narkoen blev handlet.

Den 49-årige mand har under sagen nægtet sig skyldig, mens den 22-årige søn har erkendt opbevaringen af kokain, men har nægtet sig skyldig i besiddelse af penge fra tidligere narkosalg.

Retten i Glostrup bestemte, at far og søn fortsat skal være fængslet.