Heidi Glad ses her sammen med sine nye veninder Marie (t.v.) og Susi. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Heidis nye venner elsker også brætspil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heidis nye venner elsker også brætspil

Vestegnen - 17. januar 2021 kl. 06:23 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Efter at have boet i Sverige og derefter Gilleleje, flyttede Heidi Glad fornylig tilbage til Hvidovre, hvor hun er opvokset og føler, hun har sine rødder.

- Det var super dejligt at flytte tilbage, men jeg havde ikke længere det store netværk. Fra mit arbejde som virksomhedskonsulent og mentor kendte jeg til det sociale netværk Boblberg, hvor man kan finde venner.

- Jeg elsker at spille brætspil og derfor satte jeg en profil op, hvor jeg søgte nogen fra Hvidovre, der havde lyst til at spille med mig, siger Heidi Glad.

Og hun fandt flere kvinder, der ligesom hende elsker at spille brætspil sammen.

- Jeg fandt så mange, at vi kunne danne en gruppe og vi mødes nu en gang om ugen i Store Hus, hvor vi har fået et lokale hver torsdag - det bliver dog snart ændret til mandag, fortæller Heidi.

To af spillevennerne, er blevet Heidis nære veninder.

- Hende, som jeg først lærte at kende, har taget min mand og mig med ind i deres vennegruppe. Vi er meget sammen og vores mænd er også blevet venner.

- Jeg ville fornylig give hende en gave og fordi jeg synes, at tid er det bedste, man kan give hinanden. Derfor fik hun et malerkursus - jeg maler selv og sammen skal vi male billeder til deres hjem, fortæller Heidi.

Den anden veninde, som Heidi har fået via det sociale medie, er hun blevet så fortrolig med, at de taler sammen flere gange om dagen.

Heidi har stadig profilen på Boblberg, hvor hun efterlyser spilleglade mennesker i Hvidovre og dermed er der mulighed for at komme med i hendes gruppe, hvis man har lyst. De spiller mange forskellige spil.

- Vi har blandt andet spillet Partner og Sequence. Og med den ene af mine veninder spiller jeg også Back Gammon, som jeg altid har været meget glad for, siger Heidi.

Bruger det professionelt

I sit professionelle liv bruger hun stadig Boblberg. Hun arbejder som mentor for blandt andet psykisk sårbare mennesker og hun anbefaler dem ofte at bruge det sociale netværk.

- Jeg har jo selv gode erfaringer med det og derfor kan jeg give nogle råd til, hvordan man kan bruge det. Jeg synes for eksempel, det er en god ide at skrive om en personlig interesse, man har, for så er der gode muligheder for at finde nogen, der deler de interesser.

- Det er en platform for venskaber, men jeg har selv oplevet at få henvendelser fra nogle, der søgte en partner. Og her kan det være en god i de at skrive i sin profiltekst, at man kun søger venner, så man slipper for at forholde sig til dem, man ikke ønsker kontakt med, siger Heidi Glad.

- Nogle kommuner er med til at finansiere Boblberg, som er gratis for brugerne. Bor man i en af de kommuner, kan man registrere sig som borger her. Men man kan sagtens få en profil på sitet, selvom man ikke bor i en af disse kommuner, fortæller Heidi Glad.

Selv er hun meget glad for at være flyttet tilbage til Hvidovre, fordi hun føler sig hjemme her, men også fordi det så hurtigt er lykkedes hende at få nogle gode venskaber i hjembyen.