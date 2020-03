Trine Haahr Jakobsen fra Headspace i Rødovre snakker fortsat med unge om deres problemer og bekymringer. Nu sker det blot hjemmefra for at undgå smittefare. Det er et nyt tiltag, at unge kan ringe ind til Headspace, og i øjeblikket kan man også som noget nyt chatte og snakke med ungerådgiverne i weekenden. Som Trine Haahr Jakobsen siger, smelter dagene nok sammen for de unge, som skal blive i hjemmet. Så der kan være brug for støtte på såvel en tirsdag som en søndag.

Headspace: De unge skal have nogen at snakke med - især nu

Vestegnen - 27. marts 2020 kl. 18:35 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Headspaces lokaler er lukket ned for en stund, men det er deres aktiviteter langt fra. Hver dag, alle ugens dage, sidder ungerådgivere klar på chatten mellem 12 og 18 til at skrive med børn og unge om stort og småt. Og som noget nyt tilbyder Headspace også telefonrådgivning. For når ungerådgiverne ikke kan møde de unge ansigt til ansigt, må de finde på andre løsninger.

- Der er ikke noget, som er normalt længere, så det er endnu vigtigere at tale igennem ting, så de ikke vokser sig for store, fortæller Trine Haahr Jakobsen, som er daglig ansvarlig ungerådgiver i Headspace i Rødovre, hvor de giver gratis rådgivning til børn og unge mellem 12 til 25 år.

Til daglig har hun en koordinerende rolle og møder unge til en snak i lokalerne i Rødovre. Men på grund smittefaren arbejder hun ligesom alle andre medarbejdere i Headspace hjemmefra.

Vigtigheden i at unge stadig kan kontakte Headspace bliver understreget af nogle af de samtaler, hun har haft på telefonen.

- Dem, jeg har snakket med, føler sig i højere grad ensomme og isolerede. Det så vi også før, men de er jo vant til at være i skole og se vennerne, siger Trine Haahr Jakobsen og fortsætter:

- Mange af de unge får også en stresfølelse af at arbejde hjemmefra. Tankerne kører på, om de nu gør det godt nok, om de gør nok, og om vennerne gør mere.

Der er også en del unge, der udtrykker bekymring for, hvad der sker, hvis deres forældre og bedsteforældre skulle blive syge med corona, eller hvis de selv bliver syge.

- Og det hele er særligt udfordrende, hvis man i forvejen har det svært derhjemme og nu skal være hjemme hele tiden uden at se andre, siger Trine Haahr Jakobsen.

Det er ikke så længe, at telefonerne har været åbne for rådgivning, så Trine Haahr Jakobsen og hendes kolleger kan godt fornemme, at de unge lige skal vende sig til den mulighed. Men de tror kun, det bliver endnu vigtigere fremadrettet, at de sidder klar, efter at statsminister Mette Frederiksen forlængede nedlukningen i Danmark.

- Det bliver kun mere og mere mærkeligt for de unge. Den første uge var måske okay, og det var meget sjovt at have fri fra skole. Men når de er afskåret fra den normale hverdag, kan ting komme til at fylde endnu mere, siger Trine Haahr Jakobsen.