Haven har gjort en forskel i en svær tid

Fakta

Haveselskabets undersøgelse viser, at:

83 procent har tilbragt mere tid i haverne

96 procent siger, at de er blevet i bedre humør af at gå i haven.

For 60 procent har haven gjort det muligt at invitere til fødselsdag, holde arbejdsmøder eller mødes med mennesker, de ellers ikke ville kunne se under nedlukningen.

52 procent har kastet sig ud i nye projekter i haven, som de ikke ville have kastet sig ud i før corona, men som der nu har været bedre tid til.

For 55 procent har corona-nedlukningen fået dem til at se nye muligheder i haven og givet dem nye ideer til, hvad haven kan bruges til.

30 procent er begyndt at dyrke køkkenhave eller har udvidet den eksisterende køkkenhave under corona. 67 procent regner med fortsat at dyrke køkkenhave efter coronakrisen.

22 procent har under nedlukningen indrettet haven til nye formål som fx fitness, udekøkken, udebruser, bålplads eller lignende.

50 procent har brugt haven mere i vinterhalvåret, end de plejer.

Undersøgelsen er foretaget ultimo februar/primo marts og pt er baseret på 993 besvarelser fordelt over hele landet.