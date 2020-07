Se billedserie En hurtig reaktion fra en borger, kombineret med godt politiarbejde førte natten til tirsdag til anholdelse af to mænd, der nu er sigtet for forsætlig brandstiftelse. Foto: Presse-fotos.dk

Havde sod i ansigtet: To mænd anholdt efter bilbrand

Vestegnen - 21. juli 2020

To mænd på 28 og 32 år sidder tirsdag morgen anholdt hos Vestegnens Politi, sigtet for at sætte ild til en bil i Rødovre sent mandag aften.

Anmeldelsen kom mandag aften klokken 23.46. En beboer på Irmavej havde hørt et højt brag, og fra altanen kunne vedkommende derefter se, at der gik ild i en parkeret bil. Samtidig flygtede to mænd fra stedet, satte sig ind i en bil, og kørte væk i høj fart. Blandt andet på baggrund af disse informationer er Vestegnens Politi ret overbevist om, at det var en påsat bilbrand.

Både Vestegnens Politi og Hovedstadens Beredskab var hurtigt fremme på stedet, og branden kom hurtigt under kontrol og blev slukket. Der var ild i én bil, mens to andre fik varmeskader.

Samtidig var en anden patrulje fra Vestegnens Politi på vej til gerningsstedet, da politibetjentene fik øje på en bil, der kørte i modsat retning og virkede mistænkelig. Bilen blev stoppet - og betjentene kunne konstatere, at der i bilen lugtede af benzin, og at de to personer i bilen havde sod i ansigterne, og i øvrigt bar præg af at have været tæt på en brand.

De to mænd i bilen blev anholdt, og er sigtet for forsætlig brandstiftelse, oplyser vagtchef Lars Guldborg fra Vestegnens Politi tirsdag morgen.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi vil tirsdag formiddag vurdere, om der er grundlag for at fremstille de to mænd i grundlovsforhør i Retten i Glostrup med krav om varetægtsfængsling.