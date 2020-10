Havde ikke kørekort: Løbet op af politiet

En mand i begyndelsen af 40'erne forsøgte mandag formiddag at stikke af fra Vestegnens Politi - først i bil, og siden til fods. Begge dele mislykkedes dog, og han blev anholdt.

Det ønskede føreren dog ikke, og han forsøgte at køre fra politiet.

Det startede kort efter klokken 9. En politipatrulje - der i øvrigt var på vej ud til en større trafikkontrol - ville stoppe en bil i Hvidovre for rutinemæssigt kontrol.

Motivet til, at han ville stikke af fra politiet, kan muligvis være, at han ikke var i besiddelse af et kørekort.