Piet Papageorge er Venstres nye borgmesterkandidat i Glostrup. Foto: Venstre i Glostrup / Torben Martinsen

Har valgt ny borgmesterkandidat

Vestegnen - 10. december 2020 kl. 14:18 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Den 27-årige Piet Papageorge er Venstres nye borgmesterkandidat i Glostrup.

Han skal forsøge at genvinde borgmesterposten til Venstre, efter Glostrups nuværende borgmester, John Engelhardt i november meddelte, at han ikke genopstiller ved kommunalvalget næste år.

Piet Papageorge blev valgt ved et opstillingsmøde i Glostrup Hallen. På grund af coronasituationen var det tilladt for Venstres medlemmer at stemme udenfor Glostrup Hallen inden mødet, og det benyttede 18 medlemmer sig af.

Der var to kandidater, som stillede op ved valget - Marlene Frandsen og Piet Papageorge - og sidstnævnte vandt med over to tredjedele af de afgivne stemmer.

- Fremadrettet er der meget arbejde, der skal udføres, og der er ingen tvivl om, at John Engelhardt efterlader nogle store sko, jeg skal forsøge at fylde ud. Men jeg tror på, at jeg ved at gå ydmygt, professionelt og effektivt ind til opgaven, nok skal kunne løfte det tunge åg, udtalte Piet Papageorge efter han var valgt til Venstres borgmesterkandidat.

Trods sin unge alder, vil Piet Papageorge til kommunalvalget næste år have otte års erfaring med kommunalpolitik, blandt andet som udvalgsformand. Han er aktuelt formand for vækst- og byudviklingsudvalget.

Han betragter lokalpolitik som en passion men også et håndværk, der kan og konstant skal forfines, som han selv udtrykker det.

Han ønsker et godt samarbejde i Glostrup Kommunalbestyrelse, at der skabes videst mulig konsensus og stabilitet i byen, at der holdes fokus på både kernevelfærd, effektiv opgaveløsning og løbende udvikling, og et politisk klima, hvor der tales pænt og med respekt for hinandens forskellige holdninger.

Til daglig er han manager i revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC.