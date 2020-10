En 37-årig mand har over en længere periode skabt utryghed i Ishøj. Nu er han idømt et år og tre måneders ubetinget fængsel.

Har skabt utryghed i lokalområde: 37-årig dømt for 30 forhold

Vestegnen - 07. oktober 2020 kl. 18:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 37-årig mand fra Ishøj er blevet idømt et år og tre måneders fængsel for et stort antal forhold begået hovedsageligt i Ishøj. Den 37-årige fik i forbindelse med dommen også en advarsel om udvisning.

Den 37-årige var blandt andet tiltalt for røveri, trusler, vold, tyveri, indbrud i privat beboelse, besiddelse af hash og overtrædelse af færdselsloven. Langt de fleste forhold er sket i løbet af 2019 og 2020.

Særligt er det gået ud over lokale tankstationer i Ishøj, men sagen omhandlede også forhold i Brøndby, Greve, Herlev og København.

Ifølge anklageskriftet har den 37-årige udsat stederne for blandt andet røveri, vold, trusler og tyverier.

- Den nu dømte fremsatte blandt andet dødstrusler mod en ansat, da han krævede at få en sandwich udleveret, ligesom han en anden gang udøvede vold mod en ansat, forklarer sagens anklager Mette Gohr Damgaard, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Anholdt flere gange af lokalpolitiet

Lokalpolitiet har løbende haft fokus på den 37-årige, og har anholdt ham flere gange.

- De lokale betjente i Ishøj har lavet et kæmpe stykke arbejde i denne sag - og at vi nu står med en dom, er i høj grad deres fortjeneste, siger anklager Mette Gohr Damgaard.

Fængslet efter røveri

Den 37-årige mand har siddet varetægtsfængslet siden 18. juni, blandt andet sigtet for et røveri på en tankstation i Ishøj den 30. maj. Det er dette røveri, han nu er dømt for.

Her kom den 37-årige mand, midt om natten, ind på tankstationen. Han betalte for benzin, men betalte ikke det fulde beløb for sandwichen. Han truede ekspedienten - der var alene på tankstationen - med ordene: "stik mig en sandwich eller jeg dræber dig" eller lignende.

Den 37-årige mand forlod tankstationen med sandwichen, mens den unge ekspedient, der var chokeret og ved siden af sig selv, af egen lomme betalte det resterende beløb. Først senere blev forholdet anmeldt til Vestegnens Politi, der altså efterforskede mod den 37-årige og efterfølgende fik ham anholdt og varetægtsfængslet.

Da sagen blev behandlet i Retten i Glostrup, erkendte den 37-årige mand nogle af forholdene, som han var anklaget for. Han nægtede sig dog skyldig i de groveste anklager om blandt andet røveri, vold og trusler.

Han modtog dog dommen og forbliver fængslet frem til afsoning.