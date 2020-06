En 37-årig mand, der har skabt utryghed i lokalområdet, er blevet varetægtsfængslet som mistænkt for røveri mod en tankstation.

Har skabt utryghed: Nu er han fængslet for røveri

Vestegnen - 20. juni 2020 kl. 18:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 37-årig mand fra Ishøj er blevet varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage, mistænkt for et røveri mod en tankstation i Ishøj den 30. maj.

Lokalpolitiet i Ishøj har haft fokus på den 37-årige et stykke tid. Natten til torsdag blev han anholdt, og efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Han blev varetægtsfængslet, mistænkt for et røveri mod en tankstation i Ishøj, hvor han groft havde truet personalet til at udlevere mad og drikkevarer. I retten nægtede han sig skyldig i røveri, men han erkendte, at han havde stjålet varer fra tankstationen.

I retten kom det frem, at den 37-årige mand tidligere er dømt for lignende kriminalitet, og det kom også frem, at han har en anden sag, hvor han er tiltalt for blandt andet tyverier fra butikker og tankstationer, trusler, vold og knallertrøveri.

Anklager Robert Rafn er tilfreds med, at manden nu er blevet varetægtsfængslet.

- Det er politiet og anklagemyndighedens opfattelse, at den mistænkte over tid har skabt utryghed i lokalområdet, og derfor er jeg tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om varetægtsfængsling, siger Robert Rafn.