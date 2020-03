Har mindre tillid til Vestegnens Politi

Tilliden til Vestegnens Politi er faldet fra 2018 til 2019 - og det samme er trygheden.

Vestegnen - 10. marts 2020 kl. 15:23 Af Peter Erlitz

Generelt får Vestegnens Politi, hvad man kunne kalde en "borgerlussing" på både tillid og tryghed i den nye tryghedsmåling. Begge dele er faldet fra 2018 til 2019.

Netop derfor vil Vestegnens Politi nu fokusere endnu mere på borgernes tryghed, fortæller politidirektør Kim Christiansen.

- Borgerne ønsker blandt andet mere synligt politi og lokalt nærvær, og det vil blive prioriteret højt. Vestegnens Politi har derfor iværksat et arbejde med en tværfaglig tryghedsstrategi, hvor politikredsen vil inddrage både kommuner og civile aktører i arbejdet med at styrke trygheden på Vestegnen, fortæller politidirektøren for Vestegnens Politi.

- Vores lokalbetjente gør i forvejen en stor indsats i lokalområderne, og det kommer til at fortsætte. Men vi skal se på, om vi i højere grad kan understøtte denne indsats med flere tværgående tiltag, kontroller og tilstedeværelse af vores patruljetjeneste og færdselsbetjente. Synlighed - og dermed tryghed - bliver et tema, vi skruer op for, siger Kim Christiansen.

Den lave score til Vestegnens Politi fremgår af den årlige tryghedsmåling, som politiet gennemfører over hele landet.

Her bliver borgerne stillet to spørgsmål.

Tillid til Vestegnens Politi Tallene viser andelen af borgere i procent i de enkelte kommuner, der har tillid til Vestegnens Politi.

Glostrup: 85,8

Rødovre: 84,6

Albertslund: 83,5

Hvidovre: 82,3

Vallensbæk: 80,5

Høje-Taastrup: 79,3

Brøndby: 78,2

Ishøj: 76,2

Hele Vestegnen: 80,9

Hele landet: 82,6

Det ene er: "Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det".

Det andet går på, om man som borger føler sig grundlæggende tryg i sit nabolag - og skal besvares på en skala fra 1 til 7.

Vestegnens Politi vil nu reagere på den lave score.

- Borgernes oplevelser og ønsker er vigtige - men sammen med fakta om kriminalitet, tendenser, lokalt kendskab og efterretninger får vi et bedre samlet kvalificeret grundlag at handle på. Vi skal bruge vores kræfter rigtigt de rigtige steder, siger politidirektør Kim Christiansen.

I hele Vestegnens politikreds har 80,9 procent af borgerne tillid til politiet, og 80,6 procent føler sig trygge. De tilsvarende tal i 2018-undersøgelsen var på 83,5 procent for tillid og 84,9 procent for tryghed, så der er tale om markante fald.

Som noget nyt tager undersøgelsen temperaturen i de enkelte kommuner, og her svinger tallene på Vestegnen - med en tendens til, at tryghed og tillid på Vestegnen ligger i den lave ende i forhold til landsgennemsnittet.

Borgernes tillid til Vestegnens Politi er højest i Glostrup og Rødovre - og mindst i Ishøj og Brøndby. Og samme billede er der, når man spørger ind til borgernes tryghed.

- Vi dækker de storkøbenhavnske forstæder med mange store boligområder. Her bor heldigvis et stort flertal af gode og fornuftige borgere, men også et mindretal, som skaber utryghed for andre, og det vil få vores ekstra opmærksomhed i 2020, siger politidirektør Kim Christiansen fra Vestegnens Politi.

Tryghed på Vestegnen Tallene viser andelen af borgere i procent i de enkelte kommuner, der føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag.

Rødovre: 86,1

Glostrup: 85,9

Høje-Taastrup: 81,4

Hvidovre: 81,1

Albertslund: 78,4

Vallensbæk: 77,9

Brøndby: 77,1

Ishøj: 75,5

Hele Vestegnen: 80,6

Hele landet: 85,6