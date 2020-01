Repræsentanter fra Greve Kommune, NREP og Altiden var ude at se området i Hundige Øst, hvor friplejehjemmet skal stå. Fra venstre mod højre: Claus Thykjær, kommunaldirektør i Greve Kommune, Miriam Toft, administrerende direktør i Altiden, Klaus Ahm, investment director i NREP, Kasper Vejgaard, investment manager i NREP, Sigurd Arnfred Larsen, udviklingskonsulent i Greve Kommune og Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune.

Har købt grund til friplejehjem

Vestegnen - 23. januar 2020

NREP, som er en nordisk ejendomsudvikler og investor, har købt en grund i Hundige Øst af Greve Kommune. Her planlægger NREP at opføre et nyt friplejehjem med 75 boliger. Plejehjemmet forventes klar til brug i løbet af 2022 og skal drives af Altiden.

Et friplejehjem er et privatdrevet plejehjem, som inden for de kommunaløkonomiske rammer drives uden økonomiske garantier fra kommunen. Et friplejehjem har større frihedsgrader til at bestemme, hvordan dagligdagen skal fungere, og man kan som beboer købe ekstra ydelser som for eksempel rejser og ekstra rengøring.

På Frydenhøj Allé i Hundige Øst har Greve Kommune og bygherren NREP netop underskrevet en foreløbig købsaftale. Dermed er et nyt friplejehjem i Hundige Øst rykket nærmere, og NREP glæder sig til at få gang i byggeriet på grunden, som borgmester Pernille Beckmann med glæde viser frem.

- Hundige Øst er ved at blive et meget attraktivt område med mange nye boliger på vej. Et lækkert plejehjem passer perfekt ind, og jeg vil se frem til at følge byggeriet, siger hun.

Området, hvor det nye plejehjem skal opføres, ligger tæt på indkøbscentret Waves, Hundige Station og en lang række andre faciliteter.

- Greve er en foregangskommune, når det drejer sig om offentlig-privat samarbejde. Vi er derfor yderst tilfredse med at have vundet grundudbuddet og glæder os til at komme i gang med arbejdet, så snart lokalplan og byggetilladelse tillader det, siger Klaus Ahm, som er Investment Director hos NREP.

- Vi glæder os til i et tæt samarbejde med Greve Kommune at være med til at skabe trygge og attraktive rammer for Greves ældste borgere. Plejehjemmet og dets 75 boliger designes med inddragelse af moderne velfærdsteknologi og med et solidt fokus på bæredygtige løsninger, siger Kasper Vejgaard, Investment Manager hos NREP.

Når friplejehjemmet forventes færdigt i 2022, vil det ikke være dyrere for kommunens ældste borgere at bo her, idet boligudgiften ligger på linje med et tilsvarende kommunalt tilbud og er tilskudsberettiget på samme måde. Selve plejeudgiften betales af den kommune, der har visiteret til pladsen.