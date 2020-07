Send til din ven. X Artiklen: Har du et favorit-ishus: Mandalay er kendt for de store is Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har du et favorit-ishus: Mandalay er kendt for de store is

Vestegnen - 20. juli 2020 kl. 18:27 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange er sommer lig med istid. Forrige sommer tog Vestegnen derfor forbi en række forskellige ishuse rundt om i kommunerne. Læs eller genlæs herunder om besøget hos Mandalay.

Ishuset i Brøndby Strand har ligget der siden 1947. Så mange år har nuværende indehaver ikke været med, men Bitten Skotte har alligevel fuldt ud styr på, hvad der især trækker kunderne til: De store is.

Hvad siger du til en Olfert is? Eller hvad med en Brøndby? Hvis du virkelige er issulten, er det måske en Mandalay, du skal have fat i.

Det hvide ishus på Gammel Køge Landsvej i Brøndby Strand byder på is hele sommeren igennem. En Olfert is er den mest populære, fortæller indehaver Bitten Skotte.

- Der får man lidt af hvert, siger hun, og forklarer at den indeholder en kugle is, en flødebolle, softice og drys.

Det er dog sjældent, at en Mandalay bliver langet over disken.

- Mandalay er til de store mænd. Det er ca en halv liter is. Det er voldsomt, siger hun med et grin.

For ikke nok med at isen indeholder fem kugler, tre flødeboller, softice og drys, så er det ikke nogen små kugler, som ishuset gør sig i.

- Vi er kendt for is med store kugler, siger Bitten Skotte.

Hun har ejet ishuset siden 2006. Men der er blevet solgt is i huset mange år før det. Faktisk er huset fra 1947.

- I gamle dage kom folk fra København på cykel for at få is, fortæller hun.

Og indtil 1967 var der svømmeundervisning nede på stranden. En af badeanstalterne ved havnen hed Mandalay og det er der, ishuset har fået sit navn efter.

Ishuset sælger Premiere is og har 23 forskellige slags. Derudover er der også softice og forskellige pindeis.

Selvom Bitten Skotte især fremhæver deres store is, som et tiltrækningsplaster, er det også placeringen, der gør ishuset til et populært sted.

- Der er parkeringsmuligheder uden tidsbegrænsning, det er tæt på Arken, på grønt og på stranden, siger Bitten Skotte.

Mange af de lokale kommer også forbi, når de går tur med hunden.

- Og så skal hunden også have en is. Det er mest softice eller en lille rund is, som de får. Vi kalder den for hundeisen.

Mandalay har åbent fra 1. marts til 31. oktober. Og her i sommermånederne er der åbent fra klokken 11 til 22.