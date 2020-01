Se billedserie Mange kvinder med funktionsnedsættelse får nu mulighed for at tage en HPV-hjemmetest.

Handicappede kvinder kan nu tage hjemmetest

Vestegnen - 22. januar 2020

HPV-hjemmetesten fra Hvidovre Hospital skal nu udbredes til kvinder med funktionsnedsættelse.

Kvinder, der sidder i kørestol, har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kan have svært ved at gennemføre forebyggende helbredsundersøgelser. Men Region Hovedstadens HPV-hjemmetest, der er udviklet på Hvidovre Hospital, gør det nu lettere for nogle af disse kvinder at teste sig selv for HPV-virus - det virus, der kan give livmoderhalskræft.

Med en HPV-hjemmetest, en lille blød plastikbørste, der minder om en tampon med indføringshylster, kan de kvinder, der er i stand til og har lyst til det, tage testen derhjemme efter samråd med egen læge og sende til efterfølgende analyse.

Lige adgang til screening

Det er patologiafdelingen på Hvidovre Hospital, der har udviklet tilbuddet om hjemmetesten og har rådført sig med Dansk Handicap Forbund, SIND og Kræftens Bekæmpelse omkring tilbuddet til kvinder med funktionsnedsættelse.

- Lige adgang til forebyggelse af livmoderhalskræft er vigtig for alle kvinder. HPV kan i sjældne tilfælde give kræft, og jo tidligere man kan stille en diagnose, jo mindre indgreb er der behov for, og jo større er chancen for helbredelse. Men vores screeningstilbud har ikke været indrettet til at imødekomme alle kvinder. Det har vi arbejdet på at ændre. Det er selvfølgelig helt afgørende, at kvinder med funktionsnedsættelse også har adgang til screening på lige fod med andre kvinder, siger seniorforsker Jesper Bonde fra patologiafdelingen på Hvidovre Hospital.

Det bakkes op af Dansk Handicap Forbund:

- For os er det vigtigt, at vi har et sundhedsvæsen, som imødekommer alle patientgrupper. Også dem, som ikke har samme mulighed for at komme rundt som andre. Derfor er en hjemmetest som denne selvfølgelig noget, vi bakker op om og bidrager til udviklingen af, da det kan være en løsning for nogle kvinder. For de kvinder, der foretrækker at få taget testen hos egen læge, kan der dog fortsat være problemer med fx den fysiske tilgængelighed, og det håber jeg, vi i fællesskab kan tage fat på herfra, siger landsformand Susanne Olsen.

Region Hovedstadens nye tiltag støttes også af SIND.

- En af sundhedsvæsenets helt store udfordringer er, at mennesker, der har funktionsnedsættelser - fx grundet psykisk sygdom - har en meget lavere levetid end gennemsnitsdanskeren. Ofte fordi symptomer overses. Initiativer som dette, hvor sundhedsvæsenet rækker ud og bliver tilgængeligt på nye måder, er afgørende vigtige. Vi håber, at borgere med dette projekt får hjælp i tide, og at projektets resultater vil inspirere til flere nye initiativer på andre områder, siger Knud Kristensen, formand for SIND.

Midler fra Kræftplan 4

HPV-hjemmetesten til kvinder med funktionsnedsættelse i Region Hovedstaden er en videreudvikling af det eksisterende tilbud om HPV-hjemmetest til kvinder, der trods invitationer ikke har taget imod det gratis screeningstilbud hos deres praktiserende læge.

I forberedelsen af tilbuddet er der gennemført fokusgruppeinterviews, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Handicap Forbund og Kræftens Bekæmpelse.

- På Hvidovre Hospital fortsætter vi samtidig arbejdet med at indkredse de problemer, som kvinder med handicap oplever med livmoderhalskræftscreeningen. Blandt andet lancerer vi en ny spørgeskemaundersøgelse, så vi kan lære af kvindernes erfaringer, siger Jesper Bonde.

Midlerne til at udbrede HPV-hjemmetesten til kvinder med funktionsnedsættelser kommer fra Kræftplan 4, som stiller krav om øget deltagelse, øget tilgængelighed, øget kvalitet i screeningen og om brugen af ny teknologi.