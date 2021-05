Han skal erstatte Karen Ellemann

Kredsformand for Venstre Brøndbykredsen, Nicolaj Schrøder Wilms (t.v.) ses her sammen med kredsens nye kandidat Ricki Vejsmose. Foto: Venstre

Vestegnen - 13. maj 2021

Karen Ellemann valgte efter sit 4. folketingsvalg i Brøndbykredsen at lade sig opstille i sit eget lokalområde, Gentofte. Siden har Venstre i Brøndbykredsen stået uden folketingskandidat.

Det gør partiet ikke længere. Bestyrelsen i Brøndbykredsen har enstemmigt indstillet Ricki Vejsmose som kredsens nye folketingskandidat og torsdag aften har medlemmerne af Venstre i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk bakket op om beslutningen.

- Jeg har ikke tidligere været opstillet til folketinget, men var ved seneste regionsvalg i 2017 opstillet for Venstre som spidskandidat for Københavns Omegnskreds til Region Hovedstaden. Derudover har jeg været kredsformand for først Morten Løkkegaard og siden Kim Valentin. Og er i dag kommuneforeningsformand i Ballerup og medlem af Venstres hovedbestyrelse, så mit Venstreengagement er ikke helt nyt, men der er naturligvis stor forskel på at sidde bagved og så stille sig selv frem, fortæller Ricki Vejsmose.

Vi mistede friheden - De politiske begivenheder det seneste år gør, at jeg ikke længere blot kan sidde bagved. Det er som bekendt ofte først når man mister noget, at man for alvor ved hvad man har mistet. De fleste kunne nok se fornuften i, at man sidste år lukkede landet ned. Der var intet andet at gøre, ingen vidste hvad vi reelt stod overfor. Men friheden? Ja, den mistede vi vel nærmest da corona ramte, udtaler Ricki Vejsmose.

Trafikstøj på Vestegnen - Der er behov for, at vi får en stærk Venstrestemme på Christiansborg, som kan sikre de særlige udfordringer på Vestegnen også bliver taget alvorligt. Trafikstøjen på Vestegnen er et eksempel på et stort lokalt problem på tværs af bygrænser, som kun kan løses nationalt og gennem samarbejde på tværs af partiskel. Udfordringen er kendt, gentagende løfter fra skiftende ministre, men stadig ingen løsning. Det bør og skal vi gøre bedre, slutter Ricki Vejsmose.

Kender Vestegnen - Vi er sikre på, at vi i Ricki har fundet en kandidat der brænder for det politiske arbejde. Ricki har boet hele sit voksne liv på Vestegnen, så vi har ikke kun fundet en kandidat der brænder for de liberale værdier, men samtidig også en der kender til de problemstillinger, som vi har her på Vestegnen, udtaler kredsbestyrelsesformand Nicolaj Schrøder Wilms og fortsætter:

- Vi ser frem til et godt samarbejde med Ricki og mener, at vi har gode chancer for igen at få et folketingsmedlem i Venstres gruppe efter næste valg.