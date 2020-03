Han hader fuc... rygning

Se billedserie Foredraget var arrangeret i samarbejde med Region Hovedstaden.

Vestegnen - 04. marts 2020

Albertslund Gymnasium har indført røgfri skoledag, og det er gået overraskende gnidningsfrit. Forleden fik eleverne besøg af den erklærede antiryger Peter Falktoft.

- Det lugter af lort, det smager af lort, det dræber dig langsomt, det dræber også folk omkring dig, og det koster penge.

Budskabet fra radio- og tv-værten Peter Falktoft var soleklart, da Albertslund Musikteater forleden dannede ramme om Peter Falktofts foredrag "Jeg hader fucking rygning".

Peter Falktoft var sat i stævne af Albertslund Gymnasium for at fortælle, om de erfaringer han har gjort sig om rygningens skadelige virkninger i forbindelse med sin research på det aktuelle P1-program Danmarks Dræber #1.

Og det var eleverne selv, der havde foreslået et besøg af Peter Falktoft.

Den røgfri skoledag på Albertslund Gymnasium er nemlig blevet indført i dialog med elevråd og elever, der har haft indflydelse på hele forløbet og er blevet inddraget hele vejen igennem. Og det er uden tvivl en årsag til, at rektor på Albertslund Gymnasium, Trine Ladekarl Nellemann kan melde om, at indførelsen af røgfri skoledag er gået overraskende positivt.

- Det er gået forbløffende godt, og generelt har eleverne fra dag ét respekteret røgfri skoledag. Naturligvis er der elever, som synes det er og har været hårdt. Der har dog ikke været konflikter omkring det, fortæller Trine Ladekarl Nellemann.

Den røgfri skoledag er blevet kombineret med forskellige hyggelige events. Fx udløser det kage, hvis der ikke er givet en eneste advarsel i en måned, og Peter Falktoft-foredraget var elevernes idé.

Prisen på cigaretter er for lav Den erklærede antiryger Peter Falktoft har selv oplevet rygningens grimme ansigt helt tæt på og kunne således berette om sin far, der efter 50 års rygning i dag er KOL-patient. Det betyder, at han bliver en af de 13.700 danskere, der hvert år dør som følge af rygerelaterede sygdomme, fortalte Falktoft ved arrangementet i Albertslund.

Han kritiserede under foredraget politikerne for ikke at gøre nok, for at få unge til at holde sig fra cigaretterne. Blandt andet lagde han ikke skjul på sin skuffelse over den politisk besluttede prisstigning på cigaretter.

- Er 60 kroner mange penge, spurgte Falktoft ud i salen til de unge og gav selv svaret:

- Nej 60 kroner er ikke meget. Det har ikke nogen effekt, men hvis vi fra den ene dag til den anden hævede priserne til 90-100 kroner, så var der rigtig mange af jer, der ville stoppe.

Albertslund Gymnasium går forrest En af de få roser Peter Falktoft sendte af sted til de danske politikere var, at de for nylig besluttede at gøre landets gymnasier og erhvervsuddannelser totalt røgfri fra 2021. Her er Albertslund Gymnasium dog kommet politikkerne i forkøbet. Allerede fra nytår indførte gymnasiet nemlig totalt forbud mod rygning i skoletiden.

Det glæder blandt andre elevformand Hamdan Akram, som var blandt tilhørerne:

- Det er helt perfekt, at vi er røgfri. Vi kommer her for at få en uddannelse og sikre vores fremtid, og ikke for at tage dårlige vaner til os, siger elevrådsformanden, som var blandt initiativtagerne til at invitere Peter Falktoft:

- Vi tænkte, at han er god til at tale til os unge frem for en gammel mand i jakkesæt, og jeg synes det var super godt. Folk stillede spørgsmål og var engagerede, og det er jo et godt tegn.

Albertslund Gymnasium er ifølge Region Hovedstaden det første gymnasium på Vestegnen, der indfører røgfri skoledag.

Det virker Den røgfri skoledag på Albertslund Gymnasium betyder, at eleverne - og lærerne - ikke må ryge fra de møder ind om morgenen, og til de tager hjem om eftermiddagen. Det er heller ikke tilladt at ryge i pauser eller fritimer - fx på en tur til kiosken eller centret.

Og det kræver lidt tilvænning. - Der er vel givet godt en halv snes rygeadvarsler, typisk fordi eleverne har glemt, at det heller ikke er ok at ryge fx på en tur til centret. Det er dog gået superfint, uden konflikter, og det har været overraskende positivt, siger rektor Trine Ladekarl Nellemann.

Hun fortæller også, at den røgfri skoledag har fået en del elever til at melde sig til rygestopkursus. Alene efter Peter Falktoft-foredraget var der en lille håndfuld elever, som meldte sig. Så indsatsen virker med andre ord.

Albertslund Gymnasium - der er en del af Next Uddannelse København, og som i foråret skifter navn til Vestskoven Gymnasium, når det flytter ind i nybygget gymnasiebygning i Lærkens Kvarter i Albertslund - samarbejder med Albertslund Kommune om rygepolitikken. I denne uge starter 15 elever fra gymnasiet eksempelvis på et rygestopkursus med økonomisk støtte fra kommunen.

Den positive overgang til røgfri skoledag skyldes ikke mindst, at eleverne er blevet inddraget og har haft indflydelse. Og denne dialog fortsætter.

- Lige nu diskuterer vi, om der skal være dispensation i forbindelse med gymnasiefester, ligesom der er omkring alkohol. Der er ikke taget beslutning, men vi er i dialog med elevrådet, om det giver mening, fortæller rektor Trine Ladekarl Nellemann.