Halmarked får besøg af vurderingschef fra Lauritz.com

Vestegnen - 24. februar 2020 kl. 17:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj: Flere uger før Lions Ishøj Halmarkeds afholdelse kunne Lions Ishøj melde alle stande udsolgt. Til det årlige Halmarked vil der derfor være et bredt udvalg af både nye og brugte varer, og der bliver rig mulighed for at gå på jagt blandt de mange stader for at finde lige netop det, man ikke kan undvære.

I år kommer Helle Josephine Kamvig, vurderingschef hos Lauritz.com og afholder vurderingsarrangement lørdag den 29. februar klokken11:00 - 13:00. Her kan man komme og få en ekspert til at vurdere, hvad et stykke design, smykke eller kunst er værd. Medbring kunst, sølv, keramik, porcelæn, smykker, ure med mere.

Hele overskuddet fra markedet doneres til forskellige projekter lokalt, nationalt og internationalt. I 2019 blev den største enkelte donation fra markedet givet til Lions Mæslinge Projekt One Shot One Life, og Lions Ishøj hjalp mere end 9000 børn med at blive vaccineret for livet. I år vil Halmarkedets største donation tilfalde Julemærkehjemmet Liljeborg.

I forbindelses med halmarkedet indsamler Lions Ishøj brugte briller, der efter rengøring og udmåling sendes til blandt andet Afrika. Medbring derfor dine gamle briller og giv dem til et godt formål.

Cafeen åbner et ekstra udsalgssted ved den hal, hvori loppemarkedet afholdes. Her kan købes kaffe, mad- og drikkevarer samt lidt godt til børnene til en rimelig pris.

Halmarkedet finder sted i Ishøj Idræts & Fritidscenter.