Se billedserie Mette Breuning - med nummer 12 - i et angreb. Foto: Niklas H. Persson

Hæverskift tegner lovende

Vestegnen - 29. januar 2018 kl. 09:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Volleyball Klubs volleyligadamer står for at skulle foretage det afgørende skifte på den vigtige hæverposition. Holdets hæver og anfører gennem de seneste ti år, Eva Bang vil snart blive bænket for en periode. Den 27-årige spilstyrer er gravid og den voksende mave vil snart tvinge hende til at overlade roret til canadiske Emily Betteridge, som er hentet til holdet fra starten af det nye kalenderår.

Samarbejdet mellem hæver og angriber er nok det sværeste element i volleyball og normalt starter indkøringen af dette et par måneder før sæsonstart og begynder først for alvor at køre optimalt efter endnu et par måneder. Emily Betteridge står således over for en stor opgave når hun nu snart skal overtage ansvaret med kort varsel. Heldigvis har starten været lovende.

Januar programmet har været meget komprimeret. Ikke færre end syv kampe, med et højdepunkt omkring det netop overståede Nordic Club Championship, hvor Brøndby løb med mesterskabet. NCC var den sidste opgave, hvor Eva Bang stadig var tiltænkt en hovedrolle, men Emily Betteridge fik allerede i disse vigtige kampe en hel del spilletid.

I den forgangne uge har der så været to volleyligakampe, mod nogle af de lavere rangerende modstandere og her har Emily Betteridge fået hovedansvaret, men stadig bakket godt op af Eva Bang, som efterhånden er i femte måned og derfor ikke kan give sig fuldt ud.

Torsdag var det Frederiksberg, der var på besøg. Emily Betteridge startede på banen og gjorde det godt. Hun stod selv for serven, da Brøndby rykkede fra 3-2 til 8-2 og ved nettet fik hun med stor succes lagt op til pointgivende angreb af især kantangriber Deprece Washington og kampens spiller, centerangriber Mette Breuning. Til kampen var Brøndby uden Trine Kjelstrup, som ofte topper topscorerlisten, da hun var forhindret af en skriftlig eksamen. Der var derfor stor tilfredshed med at andre kunne præstere det nødvendige. I forsvaret var Asli Ersózoglu forrygende og Brøndby kunne overbevisende tage de to første sæt med overbevisende 25-10 og 25-11.

De to første sæts dominans, fik muligvis Brøndbyspillerne til at slappe lidt for meget af, I hvert tilfælde levede servemodtagningen i tredje sæt på ingen måde op til de første sæts høje niveau. Problemerne forplantede sig til angrebet, som ikke længere fungerede og Frederiksberg fik i en chokstart en føring på 10-2. Spillet blev stabiliseret en del, men Frederikbergs forspring var for stort og de tog sættet med 25-20.

I fjerde sæt var der igen styr på begivenhederne og igen med Deprece Washington og Mette Breuning i de dominerende angriberroller, kunne Brøndby tage sættet hjem med 25-17 og dermed en sejr på 3-1.

Tre dage senere gik turen til Odense, hvor Fortuna var modstanderen. Libero Asli Ersózoglu holdt igen et højt niveau, som gav Emily Betteridge gode arbejdsbetingelser og igen var Deprece Washington en af de store pointslugere, godt suppleret af Trine Kjelstrup, som var tilbage på holdet efter vel overstået eksamen. Det var også Deprece Washington der stod for en ønskestart i første sæt, da hun med blandt andet tre serveesser stod for serven til 6-0. Det gav et godt grundlag for det videre spil frem mod sættets afslutning ved 25-17.

Fortuna, som har et ungt talentfuldt hold, godt ledet af den dygtige Kristen Karlik, kom langt bedre fra start i andet sæt, hvor de kom til en føring på 8-2. Brøndbyangriberne havde lagt ud med flere fejlangreb og headcoach Jens Bang valgte at sætte Eva Bang på banen. Hun fik skabt den fornødne ro og Fortuna blev hentet ved 12-12. Eva stod selv for serven fra 12-12 til 17-12. Mod slutningen af sættet blev Emily Betteridge igen sat på banen og under hendes styring tog Brøndby sættet med 25-20.

I tredje sæt var det de fynske talenter der holdt sig i front med få point i det meste af sættet og ved stillingen 22-20 til Fortuna, var der noget der tydede på at der skulle mindst et sæt mere til før vinderen var fundet, men igen var det i indskiftede Eva Bangs serv, at Brøndby fik kontakt ved 22-22 hvorefter Fortuna igen fik føringen på et point. Et angreb bragte serven tilbage til Brøndby, hvorefter Deprece Washington med et es bragte sit hold på 24-23 og i bolden efter kunne Brøndby tage sejren med 25-23.

Med de to sejre holder Brøndby sig på førstepladsen i volleyligaen og man kan i Brøndby konstatere, at skiftet på hæverpladsen ser lovende ud. Næste opgave er udekampen mod Team Køge, den 3. februar.