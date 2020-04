Hærværk på kirke: Politiet efterlyser mistænkt

Siden søndag den 12. april har Vestegnens Politi efterforsket en sag om hærværk mod Vejleå Kirke i Ishøj. I den forbindelse efterlyser politiet nu en mørkklædt person, som er mistænkt for at male skrifttegn på kirkens murværk.

Skete om natten

Hærværket blev begået klokken cirka 03.30 natten til søndag den 12. april - påskedag. Her bevægede en person i mørkt tøj sig ad stisystemet ved Spolestræde og Ishøj Boulevard hen til Vejleå Kirke og begik hærværket.

Vedkommende blev kortvarigt afbrudt i sin handling, da en lys personbil passerede lyssignalet på Ishøj Stationsvej. Personen kan desværre ikke beskrives nærmere.

- Vi har overvågningsbilleder i sagen, men ud fra dem kan end ikke kønnet på gerningspersonen fastslås, og derfor giver det ikke mening at offentliggøre billederne. Men sagen er endnu på et tidligt stadie, og vi håber, at vi via denne efterlysning samt afhøringer og øvrig efterforskning kan pågribe gerningspersonen, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose, som understreger, at efterforskningen følger flere forskellige spor.