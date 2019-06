Se billedserie Der var udfordringer for både hænder og hoved. Foto: Palle Demant

Hænder og hoved kom på prøve

Vestegnen - 03. juni 2019 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sidste tre uger har elever på Next i Rødovre været i gang med et usædvanligt projekt, der først og fremmest har gjort dem til dygtigere håndværkere.

Udfordringerne er mange, og der er meget nyt, der skal læres, når håndværkereleverne på Next Uddannelse København i Rødovre møder i skole.

Men de sidste tre uger har stået på en af de større test for flere af skolens tømrer- og snedkerelever, der har bygget prototyper af shelters. Et projekt som Videnscenter for Håndværk - Arkitektur & Design står bag.

For eleverne har især to ting været anderledes. De har bygget konstruktioner, der er meget større, end de er vant til, og så har de kun haft adgang til skitsetegninger, hvor ikke alt er tegnet ned til mindste detalje. Derfor har hverken elever eller faglærere været helt sikre på, hvordan opgaven skulle løses.

- Vi har ikke lænet os så meget op ad lærerne, og det betyder, at vi bliver kastet ud i noget, vi ikke er 100 procent sikre på, siger bygningssnedkerelev Mathias Kamla Kirkbro. Han forklarer videre:

- Det rykker mig, fordi jeg bliver nødt til at overveje nogle ting, som jeg ellers ikke ville overveje.

Begejstringen var også synlig hos tømrereleverne på Next i Rødovre.

For at undgå for meget metal og synlige samlinger på shelteret, har eleverne måtte ty til håndværksmetoder, der var mere normale for en del år tilbage, før søm og skruer tog over.

- Det var godt at få lov til at arbejde med traditionelt tømrerarbejde, for så lærer jeg at løse opgaver på andre måder, siger tømrerelev Kushtrim Zumberi, der ligesom Mathias Kamla Kirkbro peger på, at projektet har løftet hans faglige evner.

Målet med projektet har været, at eleverne skulle skabe noget unikt og vise værdien af godt håndværk - og på den måde opnå både et fagligt løft og en øget stolthed over det, de kan.

For Mathias har projektet betydet, at han har arbejdet lidt mere på maskine, end han havde håbet på. Både han og Kushtrim er enige om, at det sjoveste er at skabe noget med hænderne.

- Jeg kan godt lide at bygge med mine hænder. For eksempel køkkener. Noget, hvor jeg får lov til at arbejde i ædlere træ. Det kræver, at man skal gøre sig lidt mere umage. At man kan gå i dybden og arbejder med stor finesse, siger Mathias Kamla Kirkbro, mens tømrerelev Kushtrim Zumberi fortæller videre:

- Som tømrer er det er let at se, om det, jeg laver, er godt. Og så har jeg også gode muligheder for at udfolde mine kreative evner.

Next Uddannelse København er vært for Videnscenter for Håndværk - Arkitektur & Design, der er et af flere videnscentre i Danmark. Videnscentrene har økonomi til at give håndværksuddannelserne mulighed for at arbejde med nogle projekter, der normalt ikke kan lade sig gøre.

Håbet er, at det skaber dygtigere håndværkere, der er bedre rustet til branchernes fremtidige udfordringer.