Bente Appel Esbensen fra Rigshospitalet i Glostrup blev hædret for sin forskning, hvor hun inddrager patienterne. Foto: Jacob Ljørring

Hæder for at inddrage patienter

Vestegnen - 06. juni 2018 kl. 07:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Med stor lydhørhed forstår og formår Bente at inddrage mennesker med gigts erfaringer og synspunkter til gavn for forskningen og dermed til gavn for dem, forskningen vedrører - mennesker, der lever med en kronisk gigtsygdom.«

Sådan lød ordene fra Gigtforeningens formand Ulrik Bülow, da han forleden overrakte Mobileprisen til sygeplejerske, forskningsleder og lektor Bente Appel Esbensen fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet i Glostrup. Prisen hylder nytænkende ildsjæle, der har gjort en særlig positiv forskel for mennesker med gigt.

»Som forsker bliver jeg hele tiden målt på, hvor mange fondspenge jeg henter og hvor meget, jeg publicerer. Her får jeg patienternes pris. Det betyder alt, at det er dem, den kommer fra. Det bliver jeg allermest rørt over,« lød det fra Bente Appel Esbensen, da hun stod med prisen i hænderne.

Bente Appel Esbensen har som en af de første i Danmark arbejdet systematisk og konsekvent med brugerinddragelse på styregruppeniveau inden for gigtforskning. Hun inddrager mennesker med gigt i alt fra planlægning til udførelse og databehandling af sine forskningsprojekter.

Bente Appel Esbensens forskning kredser om, hvilke tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse, der giver patienterne bedst støtte til at håndtere en livssituation med en kronisk sygdom.

Med simple værktøjer som SMS-beskeder, har et af hendes forskningsprojekter formået at få en gruppe patienter med leddegigt op af sofaen og erstatte »sidde-tid« med »gå- eller stå-tid«. Samtidig blev patienternes kolesterolniveau og almene sundhedstilstand væsentligt forbedret.

Resultatet kan få stor betydning for, at hvordan sundhedsmyndigheder rådgiver mennesker med kroniske sygdomme som fx gigt om fysisk aktivitet. Andre forskningsprojekter har haft fokus på dels mænds erfaringer med at leve med gigt, dels mænd og fysisk aktivitet. Et af de værktøjer, som viste sig mest brugbart, var at følge patienternes råd om at spørge til mændenes meninger i stedet for deres følelser.

Bente Appel Esbensen lægger vægt på et ligeværdigt partnerskab med patienterne i forskningen.

»Jeg ved ikke bedre end patienten. Jeg ved noget andet end patienten,« siger hun og tilføjer, at hun aldrig kunne finde på at begynde et forskningsprojekt uden at involvere patienter som forskningspartnere.

»Det gør det ikke nødvendigvis nemmere at være forsker. Jeg bliver udfordret på mit eget felt og tvunget til at forklare, hvorfor jeg gør, som jeg gør.«

Bente Appel Esbensen holder desuden foredrag om at leve med en kronisk sygdom og om hvordan fysisk aktivitet kan fremme sundheden hos mennesker med gigt.

Det er 14. gang, Gigtforeningen uddeler Mobileprisen på foreningens årlige repræsentantskabsmøde. Med prisen følger 15.000 kroner og en smuk mobile specialdesignet af Flensted Mobiler.