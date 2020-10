Hårdest ramt af Covid-19: Mobilt testcenter rykker ind

Disse mobile testcentre er for alle fra to år. Der er ingen tidsbestilling, men man skal regne med, at der kan være ventetid på at blive testet. Det tager fem minutter at få foretaget en test, og resultatet kommer efter et par dage. Man skal i øvrigt huske at have sundhedskort med.