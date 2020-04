Faglærer Bent Juhl Valentin Madsen underviser smedeeleverne i Ishøj online.

Håndværket lukket ned: Smedeelever bedre til teori

Vestegnen - 03. april 2020 kl. 10:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens en del ungdomsuddannelser og videregående uddannelser har mange boglige og tavlebaserede fag, ser det anderledes ud på erhvervsuddannelserne.

Her er fokus de fleste steder på at lære et håndværk - ved at have tingene imellem hænderne. Men samtidig er der teori, som der skal styr på. Sådan er det også på smedeuddannelsen på Next Uddannelse København i Ishøj.

Her kører undervisningen videre online, mens uddannelsesinstitutioner fysisk er lukket ned for at mindske smitten af coronavirus. Med værkstedet lukket ned, er der ikke mulighed for at udfolde sig med hænderne. Derfor er der ekstra fokus på teorien for tiden.

- Fordelen ved den situation, vi er i, er, at vi allerede har været igennem teorien. Eleverne har virkelig fået reflekteret over teorien, fordi der bliver gjort meget mere ud af det end normalt, siger Bent Juhl Valentin Madsen, der er faglærer på uddannelsen.

Solstrålehistorier Han har på kort tid fundet en vej til at undervise smedeeleverne i Ishøj. Hver dag samler han eleverne via videoopkald. I online klasseværelset vendes både tidligere og kommende opgaver.

Derefter skal eleverne arbejde selvstændigt med teoriopgaver. Det består typisk af læsestof og smedevideoer, som de så efterfølgende skal reflektere over. Bent Juhl Valentin Madsen gør også brug af en undervisningsform, hvor han og holdet mødes online, hvorefter eleverne ser en smedevideo og derefter med det samme samles igen online med deres underviser for at reflektere over indholdet.

Fagvideoerne har smedefaglæreren blandt andet fundet via et internationalt netværk af andre lærere.

Og selv om både faglærer og elever savner værkstedet og den daglige interaktion, er der også solstrålehistorier, ifølge Bent Juhl Valentin Madsen.

- Min egen læring sker først, når jeg selv skal skrive det ned og forklare det. Enkelte elever melder også tilbage, at de har haft samme oplevelse i det her forløb, og at de derfor har fanget teorien bedre, siger smedefaglæreren.

Skal på værkstedet igen Det ændrer dog ikke ved, at tiden er vanskelig for de svageste elever, som har svært ved den teoritunge undervisning, der mest af alt minder om noget fra grundskolen.

- Mange af dem siger, at de har valgt uddannelsen, fordi de ikke gider sidde på skolebænken. De brænder for det praktiske. I denne tid er det virkelig en udfordring både for dem og for os undervisere, siger faglæreren, der prøver at holde eleverne til ilden ved at fokusere på, at når nedlukningen forhåbentlig snart er slut, er teoridelen også afsluttet på grundforløbet:

- Jeg har lovet dem, at når vi er tilbage, skal vi være på værkstedet resten af tiden. Jeg håber bare, at vi når det, siger Bent Juhl Valentin Madsen.

Han sørger samtidig for, at eleverne også online har mulighed for at få en direkte snak med ham, så den enkelte elev ikke bliver overset i den svære situation.

- Den direkte dialog til den enkelte elev er vigtig, så de føler sig set. Det bruger jeg også meget normalt, men det er sværere, fordi vi sidder på distance, siger Bent Juhl Valentin Madsen.

Eleverne skal nok komme efter det Nedlukningen skaber flere steder en frygt for, om hele den praktiske læring kan nås, når man er afhængige af at kunne udfolde sig håndværksmæssigt.

På flere uddannelser har man derfor ladet eleverne blive ude i virksomhederne så længe som muligt, da de her stadig kan arbejde som normalt.

Men på smedeuddannelsen på Next i Ishøj er det ikke muligt. Her tager eleverne grundforløb 2, der er den første del af uddannelsen, som kun foregår på selve skolen.

Selv om man ifølge Bent Juhl Valentin Madsen ikke kan lære at svejse ved at se videoer og læse teori om det, er han ikke bekymret for, om eleverne nu også bliver håndværksmæssigt dygtige nok, hvis nedlukningen trækker yderligere ud.

- De skal nok komme efter det, når de efter grundforløbet har fundet et praktiksted, siger faglæreren.