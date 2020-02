Jobcenter Vallensbæk har fået økonomisk støtte til en særlig indsats for ledige over 50 år.

Håndholdt hjælp til ledige over 50

Vestegnen - 06. februar 2020

Vallensbæk Jobcenter har fået over en million kroner til at søsætte et projekt, hvor man hjælper ledige dagpengemodtagere over 50 år med at få deres næste job. Mange ledige i den aldersgruppe har nemlig særlige udfordringer.

Jobcentret i Vallensbæk - som dækker både Ishøj og Vallensbæk - har nemlig erfaring for, at mange ledige over 50 år har været i det samme job i rigtig mange år - og har måske kun haft det ene job. De kan derfor have behov for hjælp med at skrive CV og ansøgning og andre initiativer, der kan sætte dem i kontakt med deres næste arbejdsgiver. I projektet vil jobcentret derfor have fokus på at give disse borgere en meget tæt og håndholdt hjælp.

- Arbejdsmarkedet er stagneret dels på grund af Brexit, dels på grund af fyringsrunder i banker og pensionsselskaber, som ofte rammer dem, der er over 50. I den alder, har du sværere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og derfor dedikerer vi en særlig indsats til den målgruppe, siger beskæftigelseschef René Sigaard Mikkelsen.

- I jobcentret samarbejder vi målrettet med de ledige, en håndholdt indsats og tæt opfølgning sikrer, at alle, der henvender sig, får en plan for job og uddannelse - også når de er over 50, tilføjer han.

Projektmidlerne er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og den samlede bevilling for alle årene er 1.070.000 kroner.

Pengene går til at ansætte en projektmedarbejder, der udelukkende skal arbejde med målgruppen. Forventningen er, at der i løbet af projektperioden vil være 200 borgere, som skal have denne hjælp. Projektet løber frem til udgangen af 2021.