Håndarbejdssysler i det fri

Hvis man synes, at det kunne være hyggeligt at mødes med andre håndarbejdsentusiaster, så kan man komme til åben håndarbejdscafé onsdag den 12. august kl. 17-19.30 på Greve Museum og lade snakken gå henover håndarbejdet.

Man kan tage sit eget håndarbejde med og komme og nyde det gode selskab, få inspiration og måske også et par gode råd fra de andre deltagere. Det er gratis at deltage i caféen, når entréen til museet er betalt.

Det er ikke uden grund, at Greve Museum sætter fokus på håndarbejde. Denne aften kan man benytte anledningen til at finde inspiration blandt de udstillede broderier i hele to udstillinger på museet. Udover museets smukke gamle hedebobroderier i de faste udstillinger, så kan man lige nu også opleve særudstillingen "Hedebosyning - en verden af variationer" med traditionelle hedebosyninger, og udstillingen "Edderbroderemig" med flotte, sjove og finurlige protestbroderier.