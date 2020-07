Seniorforsker Jeanette Wassar Kirk og professor Ove Andersen undersøger, hvilke strategier der har virket bedst under coronakrisen.

Håll avstand eller hold afstand?

Vestegnen - 26. juli 2020

Hele foråret og forsommeren har der udspillet sig en sand gyser af et lokalopgør mellem Danmark og Sverige. Men hvor den slags normalt foregår på en boldbane, har scenen været en helt anden, nemlig coronakrisen. Hvem har klaret krisen bedst - danskerne eller svenskerne?

Det er denne scene, Jeanette Wassar Kirk, seniorforsker og ph.d. på Hvidovre Hospital, nu træder ind på med i det to-årige forskningsprojekt, I-Sense, hvor hun og professor Ove Andersen undersøger, hvordan man mest effektivt implementerer mål for social distancering under en epidemi. Udgangspunktet er Danmark og Sverige, som på trods af deres mange ligheder har haft forskellige strategier.

- Det er første gang, nogen i en højaktuel situation sammenligner to lande, som ligner hinanden meget, men har valgt vidt forskellige tilgange under en epidemi. Vi har valgt at gribe den historiske mulighed, og myndighederne tog heldigvis meget positivt imod ideen, siger Jeanette Wassar Kirk med henvisning til, at Statens Serum Institut og svenske Folkehelsemyndighederne har sagt ja til at deltage.

Innovationsfonden har bevilget 4,1 millioner kroner til projektet, som foregår i samarbejde med professor Tine Tjørnhøj-Thomsen fra Syddansk Universitet og professor Per Nilsen fra Linköping University.

Anbefalinger til fremtidige epidemier Studiet skal munde ud i helt konkrete anbefalinger til myndighederne om, hvordan man bedst implementer social distancering, når der kommer en ny epidemi eller pandemi.

Skal man fx lovgive eller vejlede? Skal man lukke skolerne, eller holde dem åbne? Og hvad med grænserne?

Myndighedernes information og målet med social distancering under coronakrisen har handlet om at mindske smittespredningen, og myndighederne har forventet, at befolkningen accepterede regelsættet, fortæller Jeanette Wassar Kirk.

- Alligevel så vi fx forældre med børn på legepladser eller ældre, der spillede golf. Og under genåbningen har vi set stor forvirring og uenighed om budskaberne. Det er interessant og relevant at se på sammenhængen mellem politikernes håndtering af regelsættene for social distancering og befolkningens forståelse og accept af regelsættene, siger Jeanette Wassar Kirk.

Fra politik til videnskab Studiet går i gang på et tidspunkt, hvor den politiske debat har verseret i månedsvis. På spørgsmålet, om studiet kan undgå at komme til at handle om politik, svarer professor Ove Andersen:

- Studiet er ikke en evaluering af, hvad politikerne har gjort, det er en videnskabelig dokumentation af, hvad der har fungeret, og hvad der ikke har fungeret i implementeringen af social distancering i de to samfund. Vi trækker så at sige diskussionen op på et videnskabeligt niveau, siger Ove Andersen.

I implementeringsforskning er det ikke usædvanligt at træde ind i et minefelt af personlige og politiske holdninger, fortæller Jeanette Wassar Kirk.

- Men vores personlige holdninger er ikke det interessante. Det interessante er det, der er gjort, det, der er beskrevet, hvordan det er blevet modtaget, og hvad befolkningen siger. Og det kan munde ud i, at myndighederne gør noget andet næste gang, siger Jeanette Wassar Kirk.

Borgerne interviewes I første del af studiet kortlægger forskerne formelle dokumenter, fx love, regler og anbefalinger for social distancering under coronakrisen. Fx hvordan informationerne er blevet til, og hvad deres baggrunde er.

Senere vil forskerne interviewe politikere og myndighedspersoner om kortlægningen set fra deres perspektiv og herefter stille x antal borgere i Danmark og Sverige spørgsmål om fx argumentationen i retningslinjerne og udvælge en gruppe borgere til uddybende interview. Det sker dog først til næste år for at sikre, at der er kommet afstand til coronakrisen.