Fra venstre ses Marianne Fabrin, Mette Aabrink, Erik Brouer og Anne-Dorte Andersen. De er alle tidligere ansatte på Hvidovre Hospital.

Send til din ven. X Artiklen: Håber på flere penge til indsamling for frontlinjepersonale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håber på flere penge til indsamling for frontlinjepersonale

Vestegnen - 07. juni 2020 kl. 11:23 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire tidligere ansatte på Hvidovre Hospital har i den forgangne måned stået for en indsamling, hvor de samler penge ind for at sige tak til de hospitalsansatte i Region Hovedstaden for deres

indsats under corona-krisen.

- Vi er godt i gang, men kan også mærke, at opmærksomheden er rettet mod mange andre ting efter en lang periode med begrænsninger. Vi håber alligevel, at befolkningen ikke har glemt, at de hospitalsansatte har ydet en kæmpe indsats under krisen. Derfor satser vi stadig på, at rigtig mange borgere og firmaer har mulighed og lyst til at donere et bidrag, siger Mette Aabrink, der bor i Brøndby, og om er tidligere personalechef på Hvidovre Hospital.

De tre andre tidligere ansatte er tidligere administrationschef Erik Brouer, der bor i Hvidovre, tidligere udviklingschef Marianne Fabrin, der bor i Glostrup og tidligere personalekonsulent Anne-Dorte Andersen, der ikke bor på Vestegnen.

Indsamlingen begyndet den 1. maj, og i skrivende stund er der indsamlet over 60.000 kroner. Målet og håbet er tre millioner kroner, har de tidligere fortalt.

Det indsamlede beløb veksles til gavekort à 1.000 kr. til butikker i et storcenter, så de også får en hjælpende hånd.

Mette Aabrink og gruppen understreger, at mange andre i samfundet har bidraget under corona-krisen, og at mange har det svært. Men de fire ildsjæle synes stadig, at personalet på hospitalerne fortjener et skulderklap, fordi de især har stået i frontlinjen i kampen mod coronavirus.

- De har kæmpet skulder ved skulder mod en ukendt sygdom, og de har uden tøven været der til denne opgave, hvor deres eget og familiens helbred jo alt andet lige også var i spil. Jeg er stolt over vores hospitaler, det må jeg sige, siger Mette Aabrink og fortsætter.

- Skulle coronavirus komme tilbage eller blusse op, ved vi, at vores hospitalsansatte er der til at tage imod os, passe og pleje os, og være "pårørende", da man ikke kan få besøg som patient med covid-19. Derfor synes vi, at de fortjener et skulderklap fra befolkningen.

Man kan støtte indsamlingen via hjemmesiden www.samlind.dk under emnet "Skulderklap og TAK".

Her kan man donere et beløb til indsamlingen via bjælken "hjælp andre". Eller brug MobilePay 2810 8033.