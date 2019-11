Send til din ven. X Artiklen: Gymnasium vil sende elever ud i verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasium vil sende elever ud i verden

Vestegnen - 04. november 2019 kl. 11:17 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For flere klasser på Sydkysten Gymnasium i Ishøj bliver den klassiske studietur afskaffet. Men de bliver ikke snydt for en rejse. Fremadrettet skal de i stedet på en to-ugers tur, hvor de skal suge kultur, faglighed og sprog til sig.

- Det er nytænkning i forhold til de traditionelle studieture, fortæller Honar Abdollahi, international koordinator på Next.

Hun har tidligere stået for at sende enkelte elever ud med Erasmus plus rejser, som turene hedder, og står nu fremadrettet for at sende klasserne afsted.

- Eleverne kommer hjem med vildt mange oplevelser. Det er måske min egen holdning, men hvor sjovt er det at tage til Paris for blot at se Eiffeltårnet og Louvre. Her skal de interagere med de lokale og lave ting, der giver mening i forhold til de fag, de vælger, siger hun.

Honar Abdollahi er i fuld gang med at planlægge den første rejse. Det er linjen Science Engineering International, som skal enten til Torino eller München. Her skal de møde ingeniører fra Fiat eller BMW og Mercedes og blandt andet lære om hvordan bilindustrien omstiller sig til bæredygtighed.

Ugerne deles op med en uges undervisning og en uges praktik.

- Turene bliver tilrettelagt ud fra retning og elever, siger Honar Abdollahi.

Også de forskellige sproglinjer vil blive sendt afsted på to ugers sprogskole for at styrke det sprog, de har valgt.

Rektor på Sydkysten Gymnasium, Lene Gammelgaard Müller, er begejstret for det nye studierejsekoncept.

- Det, der er fantastisk, er, at det koster ikke eleverne noget at komme to uger til udlandet og bo. De får undervisning og kommer i praktik, som de kan skrive på deres CV, siger hun.

For i modsætning til de traditionelle studieture er Erasmus plus rejser gratis.

- Det giver en mulighed for, at alle kan komme sammen afsted og få en faglig oplevelse sammen, siger Lene Gammelgaard Müller.

De første elever skal afsted på en pilottur til foråret, og fremadrettet håber Honor Abdollahi at sende klasser afsted hvert halve år.

Ved pilotprojektet sendes en gruppe 2.g htx af sted til Tyskland på et kombineret praktik og studie ophold.

Det overordnede tema vil være hvordan tysk industri arbejder med grøn omstilling fx indenfor bilindustrien. Opholdet vil være en kombination af omkring 4 timers praktik på en virksomhed, 2 timers undervisning samt 2 timers kulturoplevelser eller studietid.

- Det vil sige at vores elever både får erhvervserfaring, kulturforståelse samt et indblik i hvordan det er at arbejde og bo i et andet EU land, fortæller Lene Gammelgaard Müller.

- Fra efteråret 2020 vil udenlandsopholdet være et særligt tilbud til vores studieretning »Science Engineering International«. Ligeledes vil vores studieretning med Game design og sproghold have mulighed for at kombinere praktik og studier i et europæisk land, tilføjer hun.