Gymnasium får fuldt hus

02. juni 2020

Tania Sheikh Larsen, som ved årsskiftet overtog posten som rektor på Hvidovre Gymnasium & HF, kan efter sommerferien byde velkommen til cirka 140 nye studerende, fordelt på fem stx-klasser.

Dermed udnytter gymnasiet sin fulde kapacitet.

- Vi har endda en lille venteliste, fortæller Tania Sheikh Larsen.

Hvidovre Gymnasium & HF har haft en stigning i både antallet af første prioritets-ansøgere, og i antallet af henviste elever, som ikke kom ind på deres favoritgymnasium.

På Hvidovre Gymnasium & HF har man succes med at fastholde henviste elever, fortæller rektor Tania Sheikh Larsen.

- Vi tager godt imod dem, og når først de er i gang, så er de generelt lige så glade for at gå her, som de elever, der direkte har ønsket Hvidovre Gymnasium & HF. Det handler blandt andet om, at vi har nogle meget dygtige lærere, så faglighed og undervisning er i top, og at vi er et mindre gymnasium, hvor der er trygt og hyggeligt at gå.

- Vi er også et gymnasium med en flad struktur, hvor vi inddrager eleverne rigtig meget, tilføjer Tania Sheikh Larsen.

Et godt forhold Hun fremhæver også, at der på gymnasiet er stærk fokus på at skabe gode relationer mellem elever og lærere.

- Lærerne skal virkelig ville eleverne og gymnasiet, og sådan er det heldigvis også. Det skinner klart igennem, og giver motivation og udvikling hos begge parter. Hvidovre Gymnasium skal fortsat have et stærkt fagligt miljø og lærere, der sætter en ære i at lære vores elever mest muligt, tilføjer Tania Sheikh Larsen.

Det er meget bevidst, at man på gymnasiet har valgt at arbejde med tætte relationer mellem elever og lærere.

- Nærhed er at blive set. At lærerne ser de enkelte elever, og som løbende responderer på det, de kan, og det de ikke kan endnu, på det de gør, og det de ikke gør endnu. Hos os giver vi eleverne fornemmelsen af at være håndplukkede, og vi dyrker det potentiale, hver enkelt elev har. Det får vi nogle rigtig gode studenter ud af med den selvtillid, der skal til, for at få en ordentlig uddannelse og klare sig godt på arbejdsmarkedet, understreger Tania Sheikh Larsen.







Styrket scienceprofil Tania Sheikh Larsen overtog jobbet som rektor på Hvidovre Gymnasium & HF pr. 1. januar, efter hun i de seneste fem år havde været henholdsvis uddannelsesleder og vicerektor.

Hun har allerede nogle punkter, hvor hun vil styrke gymnasiet.

- Vi har allerede en stærk science-afdeling, og med nye laboratorier til de naturvidenskabelige fag. Denne science-profil skal styrkes endnu mere, fastslår rektor Tania Sheikh Larsen.

Hvidovre Gymnasium & HF er i forvejen kendt for sin mediefags-profil, hvor de studerende bliver meget klogere på blandt andet film og medier, og selv laver film og medieproduktioner - som måske kan blive springbræt til en videregående uddannelse inden for film, kommunikation, medier og lignende. Mediefag er en meget populær studieretning på Hvidovre Gymnasium & HF, og har været det i en årrække.

Fagpakker til HF-elever Foruden de mange stx-studerende har Hvidovre Gymnasium & HF - som navnet siger - også en række HF-klasser. Foruden de obligatoriske HF-fag, tilbyder gymnasiet fire fagpakker inden for medier, matematik, idræt og samfund.

Desuden har gymnasiet to-tre såkaldte GIF-klasser. Det er en ét-årig dansk studentereksamen for flygtninge og indvandrere med opholdstilladelse i Danmark. Med et eksamensbevis fra GIF kan man få adgang til de fleste videregående uddannelser på lige fod med danske studenter og HF'ere.

Hvidovre Gymnasium & HF er det ene af bare to steder i landet, hvor man tilbyder denne uddannelse.